Постинор: инструкция, показания, эффективность

Средство, предназначенное для экстренной контрацепции

Фото: Depositphotos

Постинор — гормональный препарат, предназначенный для предотвращения нежелательной беременности. Это средство срочного назначения, принимаемое не регулярно (в отличие от других контрацептивов), а сразу после полового контакта. По статистике, препарат эффективен в 85% случаев.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: левоноргестрел.

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, тальк, крахмал кукурузный, крахмал картофельный, лактоза.

В 1 таблетке содержится 0,75 мг левоноргестрела. Выпускается по 2 таблетки в блистере, в упаковке 1 блистер.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоские таблетки белого или почти белого цвета с фаской, с маркировкой "INOR" на одном стороне

Фармакотерапевтическая группа. Гормональные контрацептивы для системного применения. Гестагены. Код АТС G03А С03.

Показания

Экстренная контрацепция в течение 72 часов после незащищенного полового акта или в случае, если примененный метод контрацепции был ненаджен. Например, порвался презерватив.

Противопоказания

подростковый возраст до 16 лет;

тяжелая печеночная недостаточность;

беременность;

редкие наследственные заболевания, такие как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция;

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

с осторожностью: заболевания печени и желчевыводящих путей, желтуха (в т.ч. в анамнезе), болезнь Крона, лактация.

Смотрите наш сюжет про питание для здоровья желудка, печени и кишечника.

Фармакокинетика

Постинор обладает выраженной прогестагенной и антиэстрогенной активностью, что способствует торможению зачатия на ранней стадии и предупреждению беременности.

Левоноргестрел при приеме внутрь быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Имеет высокую (более 90%) связь с белками плазмы. Максимальная концентрация в крови отмечается через 2 часа. Подвергается метаболизму в печени. Хорошо распределяется по органам и тканям. Около 10% принятой дозы проникает в грудное молоко. Период полувыведения составляет 2-7 часов. 60% препарата выводится мочой, 40% — через кишечник.

Около 0,1% дозы попадает в организм ребенка с грудным молоком.

Применение

1 таблетка Постинора принимается в течение 72 часов (лучше сразу) после незащищенного полового акта, еще 1 таблетку следует принять через 12 часов после первой.

В том случае, если в течение трех часов после перорального употребления препарата по каким-либо причинам возникнет рвота, необходимо повторить прием средства (то есть, выпить третью таблетку).

Постинор результативен при регулярном менструальном цикле, проходящем без сбоев и задержек по времени.

После принятия средства контрацепции рекомендуется до наступления следующего менструального цикла применять механические средства предохранения (презервативы, колпачки). Постинор не нарушает механизм действия гормональных фармакологических препаратов, применяемых на постоянной основе.

Эффективность препарата:

Первые 24 часа – 95% эффективности;

от 24-48 часов – 85% эффективности;

от 48-72 часов – 58% эффективности.

Особенности применения

Экстренная контрацепция представляет собой метод, который можно применять эпизодически. Она не должна заменять регулярный контрацептивный метод.

Экстренная контрацепция не во всех случаях позволяет предотвратить наступление беременности.

Если имеются сомнения относительно времени незащищенного полового контакта, или если незащищенный контакт имел место ранее, чем 72 часа назад в течение этого же менструального цикла, существует вероятность того, что зачатие уже произошло. В связи с этим применение препарата при втором половом контакте может оказаться неэффективным в отношении предотвращения наступления беременности. Если менструальный цикл задерживается более чем на 5 дней, или если в день ожидаемой менструации имеет место необычное кровотечение, или если имеются другие основания предположить наступление беременности – необходимо исключить беременность.

Если беременность наступила после применения препарата Постинор, необходимо учитывать возможность наличия эктопической беременности. Абсолютный риск эктопической беременности, по всей видимости, низкий, поскольку левоноргестрел предотвращает овуляцию и оплодотворение. Эктопическая беременность может развиваться, несмотря на появление маточного кровотечения. В связи с этим, левоноргестрел следует применять с повышенной осторожностью при наличии факторов риска эктопической беременности (сальпингит или эктопическая беременность в анамнезе).

Применение препарата не рекомендуется у пациентов с серьезным нарушением функции печени.

На эффективность препарата могут оказать отрицательное влияние тяжелые синдромы мальабсорбции, например, болезнь Крона. Женщины, страдающие подобными заболеваниями, при необходимости проведения экстренной контрацепции должны обратиться к врачу.

После приема Постинора менструация обычно проходит нормально и наступает в срок. Иногда менструация может начинаться на несколько дней раньше или позднее. Женщинам следует рекомендовать посетить врача, для того, чтобы подобрать и начать использовать один из методов регулярной контрацепции.

Повторное применение препарата в течение одного менструального цикла не рекомендуется в связи с возможностью нарушения цикла.

Имеются ограниченные данные, требующие дальнейшего подтверждения, о том, что контрацептивная эффективность препарата может снижаться с увеличением массы тела или индекса массы тела (ИМТ). У всех женщин, независимо от их массы тела и ИМТ, средства экстренной контрацепции должны быть приняты как можно раньше после незащищенного полового акта.

Постинор неэффективен в качестве стандартного регулярного метода контрацепции и может применяться только в качестве экстренной меры. Женщинам, которые обращаются по поводу повторных курсов экстренной контрацепции, следует порекомендовать применение долгосрочных методов контрацепции.

Применение экстренной контрацепции не заменяет необходимых мер предосторожности, связанных с защитой от заболеваний, передающихся половым путем.

Препарат содержит лактозы моногидрат. Пациентам с врожденной непереносимостью галактозы или лактозы либо синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы принимать препарат не рекомендуется.

Применение в период беременности или кормления грудью. Таблетки Постинор нельзя применять во время беременности, поскольку препарат не прерывает беременность, которая уже имеет место. В случае возникновения беременности при применении экстренного метода контрацепции, эпидемиологические исследования не выявили неблагоприятного эффекта прогестагенов на плод.

Дети. Постинор не предназначен для применения у детей. Женщины до 16 лет не используют препарат без смежного наблюдения врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Действие препарата на способность управлять автотранспортом или работе с механизмами не исследовалась, но необходимо помнить о возможности возникновения головокружения.

Побочные эффекты

Аллергические реакции: возможно – крапивница, сыпь, зуд, отек лица.

Преходящие побочные эффекты, возникающие с разной частотой и не требующие медикаментозной терапии: иногда (1-10%) – рвота, диарея, головокружение, головная боль, болезненность молочных желез, задержка менструации (не более 5-7 дней; если менструация задерживается на более длительный срок, необходимо исключить беременность); часто (более 10%) – тошнота, усталость, боли внизу живота, ациклические кровянистые выделения (кровотечения).

Взаимодействия

Возможно уменьшение контрацептивного эффекта Постинора при совместном применении с рифампицином, ампициллином и тетрациклином. Препарат повышает токсичность циклоспорина. Не влияет на механизм действия анальгетиков, НПВС, антикоагулянтов.

Постинор и алкоголь. Алкогольные напитки могут ослабить действие данного препарата.

Передозировка

При превышении рекомендуемой дозы может наблюдаться усиление побочных эффектов, рвота, расстройство стула, бледность кожных пороков, холодный пот. Лечение – промывание желудка, симптоматическая терапия.

Срок годности. 5 лет

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. ОАО "Гедеон Рихтер". 1103 Будапешт, ул. Демреи, 19-21, Венгрия.

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. ОАО "Гедеон Рихтер"

1103 Будапешт, ул. Демреи, 19-21, Венгрия

Цена. От 153 до 191 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.