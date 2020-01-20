Повышенная температура: когда нужно вызывать врача
Может ли повышаться температура без простуды
У человека средняя температура тела, как известно, составляет 36,6 °С. Она может изменяться в течение дня или даже часа, а у некоторых людей норма колеблется от 35 °С до 37,7 °С. Температура 38-39 °С считается легким жаром, 39-40 °С — умеренным, а свыше 40 °С — высоким. Подробнее о повышенной температуре расскажет терапевт Валентина Андрейченко.
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Температура свыше 41 °С случается редко и требует оказания немедленной помощи. Ученые считают, что температура 41 °С является тем рубежом, за которым уже температура сама по себе становится угрозой. Если у человека крепкое здоровье, то в принципе он может вынести температуру 42 °С в течение 8 часов. Многие клетки организма не выживают при температуре свыше 43 °С, а верхней границей считается 45 °С. Небольшое или среднее повышение температуры, если оно, конечно, не держится достаточно долго, — один из наиболее эффективных методов самоизлечения организма.
Причины возникновения повышенной температуры разнообразны. Различают лихорадку, которая сопутствует инфекционным заболеваниям, и неинфекционную, вызываемую неинфекционным воспалением, различными тканевыми повреждениями или нарушениями функции центральной нервной системы.
Лихорадка инфекционного происхождения встречается наиболее часто. Она проявляется слабостью, вялостью, головной болью, ощущением тяжести в голове, головокружениями, даже потерей сознания, судорожными приступами у детей с неврологическими заболеваниями и др. Иммунная система организма реагирует на появление инфекции различными способами. Например, повышается частота дыхания и сердечных сокращений, ведь для борьбы организму требуется дополнительное количество кислорода, а, значит, энергии.
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Исследованиями доказано, что повышение температуры помогает замедлить рост или даже уничтожить болезнетворные вирусы и бактерии. Жар может также увеличить в организме уровень простагландинов — гормоноподобных жирных кислот, участвующих в терморегуляции, помогающих в борьбе с воспалениями.
Искусственное снижение температуры тела иногда может настолько подавить иммунную систему, что возникнут тяжелые поражения внутри органов, а иногда именно вследствие этого наступает смерть.
Но все же самым опасным при бездумном снижении температуры является возникающее при этом ложное чувство безопасности. Больной временно чувствует себя лучше, а главная причина заболевания при этом может усугубиться. Некоторые болезни, особенно инфекционные, имеют отчетливо выраженные температурные формы. И если сбить температуру на ранней стадии болезни, она может стать трудно диагностируемой.
Согласно рекомендациям специалистов ВОЗ жаропонижающую терапию (лекарственную) изначально здоровым людям, не имеющих проблем неврологического характера, следует при температуре тела 38,5 °С
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