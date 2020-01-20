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Повышенная температура: когда нужно вызывать врача

Может ли повышаться температура без простуды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:45
Фото: Минздрав

У человека средняя температура тела, как известно, составляет 36,6 °С. Она может изменяться в течение дня или даже часа, а у некоторых людей норма колеблется от 35 °С до 37,7 °С. Температура 38-39 °С считается легким жаром, 39-40 °С — умеренным, а свыше 40 °С — высоким. Подробнее о повышенной температуре расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Опасное повышение температуры

Температура свыше 41 °С случается редко и требует оказания немедленной помощи. Ученые считают, что температура 41 °С является тем рубежом, за которым уже температура сама по себе становится угрозой. Если у человека крепкое здоровье, то в принципе он может вынести температуру 42 °С в течение 8 часов. Многие клетки организма не выживают при температуре свыше 43 °С, а верхней границей считается 45 °С. Небольшое или среднее повышение температуры, если оно, конечно, не держится достаточно долго, — один из наиболее эффективных методов самоизле­чения организма.

Причины повышенной температуры

Причины возникновения повышенной температуры разнообразны. Различают лихорадку, которая сопутствует инфекционным заболеваниям, и неинфекционную, вызываемую неинфекционным воспалением, различными тканевыми повреждениями или нарушениями функции центральной нервной системы.

Лихорадка инфекционного происхождения встречается наиболее часто. Она проявляется слабостью, вялостью, головной болью, ощущением тяжести в голове, головокружениями, даже потерей сознания, судорожными приступами у детей с неврологическими заболеваниями и др. Иммунная система организма реагирует на появление инфекции различными способами. Например, повышается частота дыхания и сердечных сокращений, ведь для борьбы организму требуется дополнительное ко­личество кислорода, а, значит, энергии.

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Исследованиями доказано, что повышение температуры помогает замедлить рост или даже уничтожить болезнетворные вирусы и бактерии. Жар может также увеличить в организме уровень простагландинов — гормоноподобных жирных кислот, участвующих в терморегуляции, помогающих в борьбе с воспалениями.

Когда не надо сбивать температуру

Искусственное снижение температуры тела иногда может настолько подавить иммунную систему, что возникнут тяжелые поражения внутри органов, а иногда именно вследствие этого наступает смерть.

Но все же самым опасным при бездумном снижении температуры является возникающее при этом ложное чувство безопасности. Больной временно чувствует себя лучше, а главная причина заболевания при этом может усугубиться. Некоторые болезни, особенно инфекционные, имеют отчетливо выраженные температурные формы. И если сбить температуру на ранней стадии болезни, она может стать трудно диагностируемой.

Согласно рекомендациям специалис­тов ВОЗ жаропонижающую терапию (лекарственную) изначально здоровым людям, не имеющих проблем неврологического характера, следует при температуре тела 38,5 °С

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