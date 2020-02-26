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Предвестники менопаузы: на что надо обратить внимание

Какие главные симптомы климакса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:42

Климакс – переходной период в жизни женщины. Он разграничивает репродуктивный, детородной возраст и те годы, которые впереди. В основном климакс начинается между 40 и 50-летним возрастом. Бывают, конечно, и исключения.

"Иногда бывает, что климакс наступает достаточно легко, – рассказывает гинеколог Марина Степнова. – Кроме классических приливов (когда женщину бросает в жар) больше никаких симптомов нет. И приливы проходят со временем. Женщинам, у которых менопауза имеет психоэмоциональное проявление, значительно сложнее. Как правило, врачи начинают лечить осложнения от них, а не причины. А иногда и вообще не лечат: считают чересчур эмоциональное поведение, проявлением дурного характера. Но помощь этим женщинам нужна непременно!"

Эмоциональную нестабильность при климаксе надо обязательно лечить!
Эмоциональную нестабильность при климаксе надо обязательно лечить!
Фото: freepik.com

Предвестники климакса

Это прежде всего трансформированный предменструальный синдром. Перед наступлением месячных женщина начинает обращать внимание на чрезмерную утомляемость, эмоциональную лабильность, непонятное возбуждение, плохой сон. Кроме того, появляются вегетативные кризы: приступы немотивированного сердцебиения, беспокойства, внутренней беспричинной тревоги.

Другим проявлением снижения эстрогенной функции, то есть функции яичников, являются расстройства со стороны кожи и ее придатков – начинают "сыпаться" волосы, ломаются ногти, появляются морщины, ощущается сухость кожи.

Как влияют половые отношения

Влияет на течение климакса и образ жизни: отсутствие постоянного полового партнера, работа, связанная с большими нервным нагрузкам, количество родов, абортов, сделанных в течение жизни.

Почему женщины предпочитают уезжать из города. Смотрите в нашем сюжете:

В идеале, жизнь женщины должна быть без стрессов. То есть: хорошая работа, приносящая позитивные эмоции, прекрасные интимные отношения с мужем, крепкая дружба с детьми и близкими, правильное питание и дозированная физическая нагрузка. Но такое, к сожалению, бывает редко.

"Что касается родов, то они производят благотворное влияние на организм. Поэтому чаще всего патологическим климаксом страдают женщины, которые не рожали. Аборты, сделанные в течение жизни, влияют негативно. Чем больше их было у женщины, тем чаще случается ранний климакс и его патологическое течение", – продолжает гинеколог.

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Облегчить течение климакса

Чтобы облегчить состояние при климаксе, нужно включить в организм как можно продуктов, содержащих флавоноиды.

Их очень много в соевых продуктах, в бобовых, в частности, в красной фасоли. В восточной кухне этот продукт используется широко, и замечено, что 80-100 граммов его в сутки продлевают молодость женщин. Полезно есть цитрусовые, пить зеленый чай, а также пиво и красное вино в небольших количествах. Много флавоноидов содержит красная и черная рябина.

Напомним, ранее мы писали о сахарном диабете. От каких продуктов нужно отказаться навсегда, чтобы жить долго и без осложнений.

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