Предвестники менопаузы: на что надо обратить внимание
Какие главные симптомы климакса
Климакс – переходной период в жизни женщины. Он разграничивает репродуктивный, детородной возраст и те годы, которые впереди. В основном климакс начинается между 40 и 50-летним возрастом. Бывают, конечно, и исключения.
"Иногда бывает, что климакс наступает достаточно легко, – рассказывает гинеколог Марина Степнова. – Кроме классических приливов (когда женщину бросает в жар) больше никаких симптомов нет. И приливы проходят со временем. Женщинам, у которых менопауза имеет психоэмоциональное проявление, значительно сложнее. Как правило, врачи начинают лечить осложнения от них, а не причины. А иногда и вообще не лечат: считают чересчур эмоциональное поведение, проявлением дурного характера. Но помощь этим женщинам нужна непременно!"
Это прежде всего трансформированный предменструальный синдром. Перед наступлением месячных женщина начинает обращать внимание на чрезмерную утомляемость, эмоциональную лабильность, непонятное возбуждение, плохой сон. Кроме того, появляются вегетативные кризы: приступы немотивированного сердцебиения, беспокойства, внутренней беспричинной тревоги.
Другим проявлением снижения эстрогенной функции, то есть функции яичников, являются расстройства со стороны кожи и ее придатков – начинают "сыпаться" волосы, ломаются ногти, появляются морщины, ощущается сухость кожи.
Влияет на течение климакса и образ жизни: отсутствие постоянного полового партнера, работа, связанная с большими нервным нагрузкам, количество родов, абортов, сделанных в течение жизни.
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В идеале, жизнь женщины должна быть без стрессов. То есть: хорошая работа, приносящая позитивные эмоции, прекрасные интимные отношения с мужем, крепкая дружба с детьми и близкими, правильное питание и дозированная физическая нагрузка. Но такое, к сожалению, бывает редко.
"Что касается родов, то они производят благотворное влияние на организм. Поэтому чаще всего патологическим климаксом страдают женщины, которые не рожали. Аборты, сделанные в течение жизни, влияют негативно. Чем больше их было у женщины, тем чаще случается ранний климакс и его патологическое течение", – продолжает гинеколог.
Чтобы облегчить состояние при климаксе, нужно включить в организм как можно продуктов, содержащих флавоноиды.
Их очень много в соевых продуктах, в бобовых, в частности, в красной фасоли. В восточной кухне этот продукт используется широко, и замечено, что 80-100 граммов его в сутки продлевают молодость женщин. Полезно есть цитрусовые, пить зеленый чай, а также пиво и красное вино в небольших количествах. Много флавоноидов содержит красная и черная рябина.
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