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Презервативы: семь контрацептивов, которые были у всех в жизни

Какие важные правила нужно соблюдать, используя презерватив

Анна Педан
Сегодня, 15:26

Первый? Ультратонкий? Клубничный? Тот, который остался в автомобиле? Презервативами пользуются или хотя бы раз пользовались почти все сексуально активные люди. Вместе с Фондом АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) верим в то, что заботиться о сексуальном здоровье и заниматься защищенным сексом ― это модно и круто.

1. Первый презерватив, который покупаешь самостоятельно. Когда делаем что-то впервые, наш организм поддается стрессу. Покупать впервые презерватив ― также стресс. И это нормально. С нами мало говорили о безопасном сексе и о презервативах в школах, родители не объясняли, зачем нужны кондомы. Когда подростки начинают половую жизнь, часто не знают, как правильно пользоваться презервативами и где покупать качественные. Важно быть уверенными, что место, где купили кондомы – надежное (аптека, супермаркет), а сами презервативы в неповрежденной упаковке, в пакете из фольги немного воздуха, который не исчезает после нажатия, срок годности не истек. Также презервативы можно бесплатно получить в пунктах быстрого тестирования на ВИЧ AHF Checkpoint в Киеве и Львове, а также в клинике Test & Treat в Одессе.

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2. Презерватив, впервые надеваешь себе или партнеру. В жизни каждого рано или поздно произойдет ситуация, когда впервые нужно одеть презерватив себе или партнеру. А вот что делать, если к этому моменту знаешь об этом только в теории и презерватив видел несколько раз по телевизору?

Как бы это не звучало, но правильно одевать презерватив нужно научиться. Ведь по статистике 41% людей неправильно пользуются презервативами, что снижает их эффективность.

Посмотреть, как правильно использовать презервативам и проверить, точно ли вы знаете мифы о них можно в этом видео:

3. Презерватив, который не понадобился. Презерватив, как влажные салфетки, ― никогда не знаешь, когда понадобятся. Но его точно надо иметь всегда с собой, и лучше даже не один. Существует ошибочное мнение: если парень надевает презерватив, то покупать или предлагать его должен также парень. Но сексом занимаются два человека, то почему думать о защите должен кто-то один? Заботиться о здоровье – не стыдно.

4. Презерватив, который забыли в кармане джинсов или кошелька. В рекламных кампаниях часто демонстрируют презерватив в кармане джинсов. В жизни так делать не стоит. От трения, контакта с другими предметами (например, ключами) и резкого перепада температуры презерватив может испортиться. Из-за этого он не будет выполнять свою основную функцию ― защиту от ВИЧ и других заболеваний, которые передаются половым путем. Рекомендуется хранить презервативы в картонной упаковке от производителя.

Презерватив лучше не носить в кармане джинсов
Презерватив лучше не носить в кармане джинсов
Фото: freepik.com

5. Презерватив, который используешь последний раз перед планированием беременности. Еще 200 лет назад было нормой то, что девушки становились мамами в 12-14 лет. Основной функцией презервативов ранее было лишь избегание нежелательной беременности. Сейчас мы воспринимаем презерватив также как средство, которое защищает от инфекций, передающихся половым путем. По статистике, в 2019 году 74% обнаруженных случаев ВИЧ происходили именно через незащищенные половые контакты.

6. Презерватив, который даешь своему ребенку, когда тот подрастает. Часто родители откладывают момент серьезного разговора о сексе, ждут, когда ребенок подрастет и игнорируют запросы в раннем возрасте. Специалисты рекомендуют начинать сексуальное образование уже с детского сада. Родителям стоит отвечать на вопросы ребенка о любви, поцелуях, сексе, презервативах в любом возрасте – неважно, в 3 года, 10 или 14. Чем раньше ребенок будет понимать свои базовые потребности, тем лучше. Это формирует ответственное отношение к своему сексуальному здоровью. Если есть необходимость, сами подробно расскажите, как нужно пользоваться презервативами. Такие моменты помогают укрепить доверие и найти общий язык с детьми.

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7. Презерватив, который может спасти жизнь. На самом деле каждый презерватив спасает жизнь. Нельзя быть уверенным в своем партнере на 100%, даже если прожили с этим человеком много лет. Сегодня в Украине фактически нет культуры регулярного тестирования на ВИЧ и на заболевания, которые передаются половым путем.

По статистике Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в нашей стране около 100 тысяч людей не знают, что имеют ВИЧ-инфекцию. Вирус иммунодефицита человека может годами жить в организме без внешних проявлений. Если вы сексуально активный человек, используйте презервативы во время вагинального, анального и орального секса. А также не забывайте хотя бы раз в год тестироваться на ВИЧ в любом пункте быстрого тестирования и помните, что заботиться о своем здоровье – всегда в тренде.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких ситуациях презерватив может подвести.

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