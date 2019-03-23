Природа человека: как людьми руководят гены

Гены контролируют наше поведение на 50%, остальное — волеизъявление

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Чем чаще ученые открывают новые гены, тем больше соблазн переложить на них ответственность за свое поведение. Ну о какой моногамности, к примеру, может идти речь, если от дедушки внук унаследовал ген склонности к изменам! Все претензии — к родовому геному! Все и правда так. Да только гены контролируют поведение лишь наполовину. Остальные 50% — наше волеизъявление. Но в каких случаях человек сам принимает решение, а в каких — подчиняется голосу предков?

Генетические разборки

Степень контроля генами нашего поведения ученые втиснули в коридор 28—50%. Максимальная зависимость от генов — почти 50% — это уровень интеллекта. Именно от генетического багажа зависят феноменальность памяти и концентрация внимания. Но даже если человек получил в наследство ген гениальности — не факт, что он проявится. Если он будет творить и познавать — ген придет на помощь. А проваляется всю жизнь на диване — задатки гения зачахнут.

С финансовой состоятельностью похожая история. Но тут Алексей Кашин, генетик Медицинского исследовательского центра Hoffman LaRoche, делает ремарку: у успешных в денежных делах людей есть генетическая предрасположенность к риску. Причем ген риска относится к доминирующим — тем, что проявляется в любом случае.

В меньшей степени гены контролируют 5 "универсальных" свойств личности: уверенность в себе (48%), интеллектуальную гибкость (45%), тревожность (41%), сознательность (38%), дружелюбие (34%). А остальное зависит от среды и самого человека.

Сила генов

Хотя некоторые исследования доказывают: часто перевес на стороне генов. Пример: разлученные сразу после рождения близнецы воспитывались приемными родителями с разным уровнем интеллекта и толщиной кошелька, и никогда не встречались друг с другом. Спустя 30 лет наблюдавшие за ними исследователи выяснили: набор привычек у близнецов похож. Особенно впечатлила пара близнецов, которые, не договариваясь, стали пожарными!

Пример №2: американские исследователи 40 лет наблюдали за двумя группами сирот. В первую входили дети алкоголиков, усыновленные благополучными семьями. Во вторую — дети из приличных семей, осиротевшие после несчастных случаев. Оказалось, ребята с хорошим генотипом пробивались к успеху, даже если установки семьи тянули вниз. А с плохим — часто шли по стопам биологических родителей.

За интеллект — спасибо маме

У женщины две половые Х-хромосомы (ХХ). У мужчины — одна Х от матери, а вторая — Y от отца. "Интересно, что Х-хромосома гораздо больше по размеру, чем Y. И содержит до 6% всего генома человека, — рассказывает Анна Бычкова, к. м. н, завлабораторией медико-генетического консультирования отдела медгенетики Института экспериментальной радиологии ННЦРМ. — Именно она несет в себе гены интеллектуальных способностей и особенностей психики. Так что уровень IQ и душевные качества вместе с Х-хромосомой мальчик получает от матери. У девочки же две Х-хромосомы: одна — материнская, вторая — отцовская (бабушки по папиной линии). Но из двух Х-хромосом "работает" только одна, вторая — блокируется. Какая именно, можно догадаться по фигуре. Если фигура у девочки мамина, то активна мамина хромосома, если бабушкина по папиной линии — значит, за ум и характер спасибо бабушке. Отталкиваясь от внешнего сходства, также можно прикинуть, по чьему сценарию — маминому или бабушкиному — будут проходить роды, наступать климакс и протекать "женские" болезни.

Как включить хорошие и выключить плохие гены

Раньше ученые смотрели на гены, как на рок судьбы, нечто незыблемое и статичное. Сегодня взгляды меняются: появляются исследования, доказывающие, что гены пластичны, изменчивы и очень чувствительны к влиянию внешней среды. Его изучением занимается такая наука, как эпигенетика. И ключевое слово в изучении — активность: информация, заключенная в генах, никуда не девается. Но сам ген, в зависимости от ситуаций, может либо включиться, либо так и промолчать всю жизнь.

Взять те же болезни. Например, в генах записано: "Болеть тебе, Иван Иванович, сахарным диабетом — и дедушка твой болел, и мама, так что на тебе в наследство ген этой гадости". Но Иван Иванович — ярый сторонник здорового образа жизни: сладкое не ест, не пьет, не курит, на ночь не наедается, бегает по утрам и живет в экологически чистом пригороде. Вот ген сахарного диабета и молчит в тряпочку всю жизнь.

"Влияние генов на развитие хронических болезней составляет не больше 15%. Остальные 85% — заслуга нашего образа жизни, — считает Алексей Кашин. — Включится "плохой" ген или промолчит, зависит от шести главных факторов: еды, режима питания, физической активности, уровня стресса, вредных привычек и экологии".

Включать и выключать психические гены, оказывается, тоже можно. "В свое время меня поразили опыты на беременных мышах, — делится Алексей Кашин. — Одной группе мышей включали приятную классическую музыку, другой группе — резкую, агрессивную, а потом измеряли генную активность потомства. Оказалось, разные мелодии активировали разные гены. Спокойная музыка пробуждала гены, ответственные за активность и склонность к обучению: мышата рождались крепкие и любознательные. Малыши, слушавшие в утробе тяжелую музыку, наоборот, отставали в развитии. У людей работают те же механизмы. Сегодня на Западе очень популярны школы дородового воспитания — когда с помощью музыки, арт-терапии и разных позитивных эмоций мать влияет на включение и выключение у ребенка определенных генов еще до рождения и стимулирует проявление заложенных талантов".

Напомним, недавно "Сегодня" разбирались с безглютеновым хлебом и безлактозным молоком. Уже доказано, что глютен и лактоза противопоказаны далеко не всем.

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