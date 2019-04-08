Приводят к анорексии и вредят сердцу: чем опасны подростковые диеты

Если ваш ребенок хочет похудеть, это серьезный повод для беспокойства

Нервная анорексия начинается с подростковых диет, утверждают психологи. Чтобы заболеть, нужно начать худеть. А соцсети, где пропагандируют диеты, поддерживают расстройства пищевого поведения. Это первый транслятор моды на худое тело. У моделей и так называемых "фитоняшек" – миллионы подписчиков и последователей.

Худеют и из-за буллинга – дети сами решают, кого считать толстяком. Еще одна причина – стиль питания дома. Это происходит, если мама постоянно сидит на диетах и создает нездоровую атмосферу в семье, запрещая "вредные" продукты, которые должны быть в нормальном рационе.

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Самое страшное то, что худеет не только тело, но и мозг. Это разрушает способность адекватно воспринимать реальность и видеть свое тело таким, каким оно есть. Треть таких расстройств – непоправимы. От них возникают проблемы со всем органами и даже бесплодие.

Но паниковать раньше времени не стоит, говорят психологи. Если вы понимаете, что ребенок здоров и просто хочет поспевать за модой, предлагайте ему здоровую еду – так польза будет и вам, и ребенку. Но если на подростка это не действует, отведите его к настоящему диетологу. Такие специалисты сейчас тоже в тренде, поэтому их слово для вашего чада должно быть авторитетным. И помните – детских диет не существует, об этом вам скажет любой врач.

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