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Профилактика и первая помощь при инсульте: ценные рекомендации

Сегодня, 09:23

Это болезнь не старшего поколения, инсульт может произойти даже у детей

Ежегодно в Украине происходит почти 100 тысяч инсультов! И это только по официальной статистике. По неофициальной – их в два раза больше. А кое-кто переживает по меньшей мере два инсульта. И эта болезнь с каждым годом становится более распространенной и среди молодого поколения. Как помочь человеку при инсульте и что надо делать, чтобы самому не стать его жертвой, рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" врач-невролог Татьяна Майкова и врач-реаниматолог Виктор Белиловець.

Что такое инсульт: два вида

Инсульт – это кровоизлияние в мозг. Но они бывают двух видов.

"Первый – если не поступает кровь в какой-то участок мозга, в результате закупорки сосуда. И второй вид инсульта – это когда рвется сосуд, кровь изливается в мозг и повреждает его", – отмечает врач-невролог Татьяна Майкова.

Первым тревожным звоночком инсульта могут стать частые головные боли
Первым тревожным звоночком инсульта могут стать частые головные боли
Фото: Pixabay

Главные причины инсульта

Причин для инсульта много. Но первое, что может быть тревожным звоночком – частые головные боли и постоянные стрессы. Из-за этого появляются и другие причины.

"Повышенное давление, нарушение сердечного ритма, сахарный диабет, нарушение свертываемости и вязкости крови – вот это 4 фактора, которые в своей совокупности могут привести к плохому кровоснабжению мозга", – комментирует врач.

Инсульт – это болезнь не старшего поколения. Из-за бурной социальной жизни и хронических стрессов эта болезнь молодеет. Он может произойти даже у детей!

Первая помощь при инсульте

Важно знать первые симптомы инсульта. Первое и самое легкое – попросите человека улыбнуться, а если не получается – обратите внимание на его движения.

А о том, как помочь человеку в начале инсульта, рассказал врач мобильного госпиталя.

"Сначала следует перевести человека в полулежащее положение. Так, чтобы пострадавший смог дышать. Дайте доступ к свежему воздуху – расстегните верхнюю одежду и следите, чтобы пострадавший не захлебнулся – положите голову на бок, чтобы не запал язык, – советует врач-реаниматолог Виктор Белиловець. – Если же человек без сознания, проверьте дыхание и поверните его на бок, так, чтобы он не захлебнулся слюной. Отбросьте нижнюю руку, верхнюю руку положите под щеку, согните ногу в колене, сделайте удобное положение для нижней руки".

Инсульт может случится и у молодых людей
Инсульт может случится и у молодых людей
Фото: Pixabay

И в обоих случаях сразу же вызывайте скорую. И к ее приезду ни в коем случае не давайте больному ни воды, ни лекарств. После любого инсульта человек нуждается не только в физической реабилитации, но и психической. Ведь 70% пострадавших от инсульта находятся в состоянии депрессии.

"Эти люди, как правило, находятся в подавленном состоянии. Не только из-за осознания того, что с ними произошла тяжелая история, тяжелая болезнь. Но и потому что, действительно после такой травмы, как инсульт, мозг не может работать эффективно", – отметила Татьяна Майкова.

Поэтому, чтобы избежать зоны риска инсульта, следует придерживаться определенных правил:

  • здоровый сон – не менее 8 часов;
  • умеренная физическая нагрузка – не менее часа в день;
  • здоровое питание – употреблять больше свежих овощей;
  • психологический комфорт – меньше стрессов и больше отдыха.

Как правильно оказать первую помощь при инсульте – смотрите видео:

Ранее мы также выясняли, какой должна быть первая помощь при инсульте: что важно сделать до приезда "скорой".

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Источник: Сегодня
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