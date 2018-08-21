Профилактика заболеваний суставов: лучшие рецепты из паслена, тыквы и лаконоса

При артрите и артозе могут помочь вино из паслена и тыква с сыром

Против артрита. Фото: pixabay.com

Мы проводим профилактику многих болезней, от диабета до ОРВИ, чаще всего не принимая во внимание, что есть не менее распространенные заболевания, которые тоже можно и даже нужно упредить. Это заболевания суставов и хрящей, которые, вопреки расхожему мнению, встречаются достаточно часто. Так, артроз поражает каждого третьего взрослого человека в молодом возрасте и всех людей (рано или поздно) в возрасте "за", когда усвоение кальция неизбежно ухудшается из-за гормональных перестроек. А артрит может возникнуть даже у годовалых младенцев. Ведь его развитие провоцируется в том числе энтеробактерией и аденовирусом, которыми заражаются в течение жизни подавляющее большинство из нас, в том числе и в раннем детстве.

Как же можно помочь своей опоре — суставам и хрящам, чтобы те служили долгие годы, нам рассказала натуропат Елена Свитко. Рецепты, в которых используются дары августа, подходят как для профилактики болезней, так и если те уже развились. Но, безусловно, как подспорье, а не альтернатива терапии, назначенной вам врачом.

Вино из паслена — ­природный антибиотик

100 г ягод залейте 750 мл красного вина, выдержите в прохладном месте 14 дней. Применяйте по 1 ст. л. трижды в день после еды. Это важно, поскольку на пустой желудок указанные вещества будут действовать раздражающе на слизистые. Курс — один месяц.

Не превышайте рекомендованные дозы напитка: сапониновые кислоты и соланин, обуславливающие антисептические и антибактериальные свойства ягод паслена, при передозировке оказывают сильное токсическое воздействие.

Бонусное свойство вина — противоглистное.

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Закуска из тыквы — для укрепления иммунитета

Не последнюю роль в развитии артрита играет иммунитет: он держит в узде патогенные микроорганизмы, способные вызвать болезнь, и он же может начать бороться с клетками организма своего "хозяина", если в его работе случился сбой. Помощник иммунитета — достаточное количества витамина А. Его предшественника много в тыкве, и чем она более оранжевая, тем больше в ней бета-каротина.

Порежьте тыкву на слайсы толщиной 1—1,5 см, посыпьте имбирем и запекайте в духовке 20—25 минут. Имбирь добавит закуске противовоспалительного действия.

Если вы не очень любите тыкву, то для обогащения вкуса посыпьте ее перед запеканием тертым твердым сыром.

Настойка лаконоса — против старения мышечной и костной тканей

Как и паслен, это растение могут без труда найти не только дачники: лаконос — распространенное растение в любом лесу, чаще — в тени. Корень этого растения, выкопанный в конце лета, замедляет старение клеток человеческого организма, в том числе клеток хрящей. Омолаживает лаконос и мышечную ткань, при дряхлости которой увеличивается нагрузка на суставы. Такое воздействие оказывают антиоксиданты, витамин РР и никотиновая кислота.

При передозировке лаконос ядовит. Потому не превышайте дозировки, а также не используйте корень красного цвета.

100 г корня измельчите, залейте 1 л водки, выдержите в прохладном темном месте две недели. Применяйте по 5 капель три раза в день после еды. Курс — 21 день.

Лаконос также оказывает гепатопротекторное действие.

Отвар живокости — ­против воспаления

Аллантоин в корне живокости оказывает противовоспалительное действие и восстанавливает ушибленные ткани при травме. А травма — это один из пусковых механизмов развития как артроза, так и артрита.

Большее количество алкалоида содержит растение, которому три года и больше.

Итак, перемелите корень на кофемолке (если он сухой) или в блендере (свежесобранный). Смешайте в пропорции 1:1 с теплой водой. Выдержите 10 минут на водяной бане. Прикладывайте к суставам ткань, смоченную в отваре, обернув пищевой пленкой и полотенцем, на 15—20 минут.

Хотя живокость применяется и внутрь, без консультации с врачом не делайте этого: растение содержит ядовитые вещества, которые вредны не только для ЖКТ, но и нервной системы.

Заливное из ягод — для здоровья сосудов

По 100 г брусники, крыжовника, черники измельчите в блендере, залейте 50 г желатина, растворенного в 500 мл теплой воды, добавьте 3 ст. л. сметаны, разлейте по формам. Когда заливное застынет — ешьте его, сколько хочется.

Указанные ягоды богаты витамином С: он улучшает состояние сосудов, через которые хрящевая ткань получает питание. А желатин содержит хондроитин и глюкозамин — вещества, входящие в состав хрящевой ткани и суставов.