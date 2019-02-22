Прогоняем грусть: ТОП важных продуктов для хорошего настроения

Узнайте, какие продукты способны подарить вам позитивный настрой

Съели вкусности и подняли настроение на весь день. Какая пища улучшает самочувствие и делает счастливым, а какие блюда наоборот – подавляют и вредят здоровью?

Пасмурная погода, невежливый сосед или проблемы на работе. Испортить настроение может что угодно. Чтобы получить дозу гормонов счастья, киевлянка Наталья ест сладости.

"Кроме шоколада, мне повышают настроение фрукты, такие, как грейпфрут и апельсин. Еще я люблю гранат, банан, манго", – говорит жительница Киева Наталья Ларина.

Другая киевлянка – Татьяна Макарова – предпочитает печеный картофель, который готовит в духовке. Иногда делает постным, а иногда – запекает на сале.

Невролог Ольга Ларина для улучшения настроения советует выбирать продукты, содержащие аминокислоты. Ведь производить эти элементы самостоятельно наш организм не может.

"К таким продуктам относятся жирная рыба, красная и черная икра, бобовые, молочные продукты. Из сладостей – шоколад, бананы, яркие фрукты. Это очень важно, если не хватает триптофана. Когда у человека скудное и бедное питание, он испытывает депрессивное настроение", – рассказала врач.

Чтобы не навредить фигуре, диетолог Евгения Крылова советует есть продукты с большим содержанием микроэлементов. Уверяет, они способствуют выработке эндорфина – гормона счастья.

"В тройке лидеров – авокадо, банан и черный шоколад. Авокадо, как известно, содержит в себе полезные жиры. Бананы насыщены витаминами, эти фрукты снижают уровень стресса и повышают гормон серотонин", – сообщила специалист по питанию.

Впрочем, не стоит злоупотреблять одной отдельной группой продуктов. Лучше составлять свое меню сбалансировано. Например, чередовать пищу, богатую аминокислотами, с витаминными блюдами, или растительные жиры с животными. Это залог хорошего настроения.

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