Прогулки на свежем воздухе: чем они полезны для здоровья

Если вы начнете ходить в магазин пешком или будет гулять во время обеденного перерыва, то продлите свою жизнь на долгие годы

Прогулки улучшают самочувствие Фото: Depositphotos

С наступлением тепла остается все меньше отговорок, чтобы сидеть дома. Но если вам по-прежнему не хватает мотивации выйти на улицу, мы расскажем, какую пользу для здоровья приносят прогулки на свежем воздухе.

Почему важно гулять на свежем воздухе

Благодаря прогулкам на природе вы заметите, как улучшилось ваше общее состояние – первыми отступят головные боли, а затем и суставные – активная циркуляция крови поможет разработать забитые мышцы.

Эксперты выяснили, что если гулять хотя бы по десять минут каждый день, это поможет снизить риск преждевременной смерти (на 15%), возникновения диабета 2 типа (на 40%), болезней сердца (на 35%), старческой деменции (на 30%) и некоторых раковых заболеваний (на 20%). Положительный эффект от прогулок был более выражен у пожилых людей старше 60 лет. Средний темп способствовал снижению риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, а быстрый — на 53%.

Ходьба быстрым шагом не только расслабляет и предохраняет нас от стресса, но и позволяют укрепить мускулатуру ног и таза. Эта физическая активность улучшает наше кровообращение, снижает артериальное давление и ускоряет метаболизм. Благодаря этому нам становится легче сбросить вес.

Пребывание на свежем воздухе улучшает работу пищеварительной системы. Поэтому длительные прогулки помогают сжигать лишние калории и, таким образом, избавляться от набранных за зиму килограммов.

Медленная ходьба в течение часа сжигает 169-200 ккал, а в быстром темпе – до 300 ккал. Если вы идете по песчаной дороге со скоростью 80 м минуту, то тратите около 450 ккал. Прогулка в быстром темпе по неудобной дороге с ямами и кочками поможет сжечь 445-525 ккал за час ходьбы. Ходьба по лестнице вверх сжигает от 540 до 740 кКал в час. Эти цифры приведены на примере человека со средним весом. Но чем больше его вес, тем выше затраты энергии.

Пребывание на свежем воздухе повышает уровень кислорода в крови. Это хорошо сказывается не только на нашей физической деятельности, но и на наших умственных способностях: память улучшается, а концентрация внимания увеличивается.

Прогулки избавляют от хандры. Согласно исследованию в Стэнфордском университете, 90-минутная прогулка по лесу снижает деятельность конкретной области головного мозга, которая активна, когда человек испытывает негативные эмоции или депрессию.

Витамин D, полезный для костей и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, синтезируется в нашем организме преимущественно под воздействием солнечного света. Поэтому очень важно регулярно проводить несколько часов в день на открытом воздухе.

Прогулки являются отличной профилактикой близорукости. Особенно полезно это будет для детей.

Ходьба обеспечивает здоровый сон. Если вы страдаете бессонницей – вечерняя прогулка именно то, что вам совершенно необходимо.

Напомним, ранее ученые заявили, что ходьба по лестнице бодрит лучше, чем кофе. Кроме того, специалисты рассказали, почему полезно рано вставать.

Смотрите видео, чем полезен бег спиной вперед:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram