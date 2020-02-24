Простуда: пять эффективных правил лечения
Какие самые действенные способы профилактики
Что такое простуда многие из нас знают не понаслышке. К сожалению, редко кто уделяет должное внимание ее первым симптомам: ломота во всем теле, головная боль, насморк, кашель, незначительно повышенная температура, боли в горле. И зря. Порой, запущенное простудное заболевание способно не только ослабить иммунитет, но и стать причиной всяческих осложнений. А между тем одно из самых главных условий активизации болезни – переохлаждение.
"Вирусы и бактерии, вызывающие респираторные заболевания, находятся во внешней среде и попадают к нам воздушно-капельным путем — при дыхании через рот и нос, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Таким образом, слизистая носа и миндалины носо- и ротоглотки — это первые защитные механизмы, стражи, которые становятся на пути инфекции и, при необходимости, "берут на себя первый удар". Поэтому чаще всего простуда проявляется насморком и воспалительным процессом в горле (от просто боли в горле и вплоть до ангины). Если организм не справляется, то микроорганизмы и воспалительный процесс опускается ниже, и возникают ларингиты (уровень гортани), бронхиты (бронхи) и пневмонии (воспаление легких)".
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Заболеваемость простудными недугами зависит не только от вредоносных микробов, но и от внешних факторов. Например, попавшую в организм бактерию иммунная система может побороть. Но лишь в том случае, если она сама работает на полную силу. Но, к сожалению, из-за стрессов, депрессий, недосыпания, плохой экологии иммунная система не всегда может защитить организм на должном уровне.
Устойчивость к простудным заболеваниям зависит также от стойкости и сопротивляемости местных барьеров, т.е. слизистых оболочек дыхательных путей (так называемый "местный иммунитет". Существует достаточно много людей, которые вообще никогда не болеют гриппом, хоть и сталкиваются с вирусом каждый год.
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Всем известно, что гораздо проще предупредить болезнь, чем ее лечить поэтому стоит обратить внимание на рекомендации, которые помогут избежать нежелательных последствий.
Кроме правильного рационального питания, умеренных физических нагрузок и полноценного сна, помочь местной и общей защите можно, принимая в сезоны заболеваемости комплексы витаминов и макро- и микроэлементов, лечебные травяные сборы и чаи, специальные препараты, укрепляющие иммунитет. Например, очень хорошо укрепляет организм комплексная профилактика с помощью настойки эхинацеи пурпурной, золотого корня. Эффективен также прием мумие, прополиса, отвара овса, сока алоэ с медом.
Во время эпидемии гриппа и других простудных заболеваний важно закрыть перед инфекцией "ворота" (нос и рот) на "засов". Для этого каждое утро, перед выходом на улицу или на работу, необходимо слизывать немного теплого растительного масла с чайной ложечки. Оно должно хорошо обволакивать ротовую полость и глотку. Можно несколько капель теплого, к примеру, кунжутного масла закапать в нос. Или промазать ноздри обыкновенным растительным маслом. Еще одно хорошее средство профилактики простуды — втирание перед сном в подошвы ног и в грудь теплого кунжутного масла.
Чтобы избежать простуды необходимо беречь себя от холода, сырости и, особенно, сквозняков.
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Но если болезнь уже атаковала стоит запомнить несколько правил.
- При появлении первых признаков болезни, необходимо срочно прогреться. Одеть теплую одежду и следить, чтобы кисти и стопы были в тепле.
- Можно выпить горячий чай, отвар трав или лимонный сок с имбирем и медом разбавленный теплой водой. Если болезнь в самом разгаре, то обильное питье просто необходимо. Особенно помогают отвары лекарственных трав с потогонными, жаропонижающими, отхаркивающими свойствами. Например, чаи из цветков липы, бузины черной, чабреца, шалфея, мать-и-мачехи, солодки.
- Если при простуде первым сдало горло, то может помочь рассасывание сердцевины алое или столетника. Хорошо дезинфицируют горло отвары ромашки, шалфея, календулы и раствор соды с солью.
- В случае высокой температуры, после теплого чая или отвара трав нужно лечь в постель, укрыться теплым одеялом и хорошо пропотеть.
- За день необходимо выпивать 2 литра жидкости, так как продукты жизнедеятельности микроорганизмов, вызывающие интоксикацию, выводятся из организма через почки. А вот жирной и мучной едой себя лучше не перегружать.
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