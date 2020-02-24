Простуда: пять эффективных правил лечения

Какие самые действенные способы профилактики

Что такое простуда многие из нас знают не понаслышке. К сожалению, редко кто уделяет должное внимание ее первым симптомам: ломота во всем теле, головная боль, насморк, кашель, незначительно повышенная температура, боли в горле. И зря. Порой, запущенное простудное заболевание способно не только ослабить иммунитет, но и стать причиной всяческих осложнений. А между тем одно из самых главных условий активизации болезни – переохлаждение.

Причины ОРВИ

"Вирусы и бактерии, вызывающие респираторные заболевания, находятся во внешней среде и попадают к нам воздушно-капельным путем — при дыхании через рот и нос, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Таким образом, слизистая носа и миндалины носо- и ротоглотки — это первые защитные механизмы, стражи, которые становятся на пути инфекции и, при необходимости, "берут на себя первый удар". Поэтому чаще всего простуда проявляется насморком и воспалительным процессом в горле (от просто боли в горле и вплоть до ангины). Если организм не справляется, то микроорганизмы и воспалительный процесс опускается ниже, и возникают ларингиты (уровень гортани), бронхиты (бронхи) и пневмонии (воспаление легких)".

Читайте также: Как отличить грипп от простуды

Заболеваемость простудными недугами зависит не только от вредоносных микробов, но и от внешних факторов. Например, попавшую в организм бактерию иммунная система может побороть. Но лишь в том случае, если она сама работает на полную силу. Но, к сожалению, из-за стрессов, депрессий, недосыпания, плохой экологии иммунная система не всегда может защитить организм на должном уровне.

Устойчивость к простудным заболеваниям зависит также от стойкости и сопротивляемости местных барьеров, т.е. слизистых оболочек дыхательных путей (так называемый "местный иммунитет". Существует достаточно много людей, которые вообще никогда не болеют гриппом, хоть и сталкиваются с вирусом каждый год.

Как правильно лечить ОРВИ. Смотрите в нашем сюжете:

Эффективная профилактика простуды

Всем известно, что гораздо проще предупредить болезнь, чем ее лечить поэтому стоит обратить внимание на рекомендации, которые помогут избежать нежелательных последствий.

Кроме правильного рационального питания, умеренных физических нагрузок и полноценного сна, помочь местной и общей защите можно, принимая в сезоны заболеваемости комплексы витаминов и макро- и микроэлементов, лечебные травяные сборы и чаи, специальные препараты, укрепляющие иммунитет. Например, очень хорошо укрепляет организм комплексная профилактика с помощью настойки эхинацеи пурпурной, золотого корня. Эффективен также прием мумие, прополиса, отвара овса, сока алоэ с медом.

При первых же симптомах ОРВИ важно оставаться дома Фото: freepik.com

Во время эпидемии гриппа и других простудных заболеваний важно закрыть перед инфекцией "ворота" (нос и рот) на "засов". Для этого каждое утро, перед выходом на улицу или на работу, необходимо слизывать немного теплого растительного масла с чайной ложечки. Оно должно хорошо обволакивать ротовую полость и глотку. Можно несколько капель теплого, к примеру, кунжутного масла закапать в нос. Или промазать ноздри обыкновенным растительным маслом. Еще одно хорошее средство профилактики простуды — втирание перед сном в подошвы ног и в грудь теплого кунжутного масла.

Чтобы избежать простуды необходимо беречь себя от холода, сырости и, особенно, сквозняков.

Правила лечения ОРВИ

Но если болезнь уже атаковала стоит запомнить несколько правил.

При появлении первых признаков болезни, необходимо срочно прогреться. Одеть теплую одежду и следить, чтобы кисти и стопы были в тепле. Можно выпить горячий чай, отвар трав или лимонный сок с имбирем и медом разбавленный теплой водой. Если болезнь в самом разгаре, то обильное питье просто необходимо. Особенно помогают отвары лекарственных трав с потогонными, жаропонижающими, отхаркивающими свойствами. Например, чаи из цветков липы, бузины черной, чабреца, шалфея, мать-и-мачехи, солодки. Если при простуде первым сдало горло, то может помочь рассасывание сердцевины алое или столетника. Хорошо дезинфицируют горло отвары ромашки, шалфея, календулы и раствор соды с солью. В случае высокой температуры, после теплого чая или отвара трав нужно лечь в постель, укрыться теплым одеялом и хорошо пропотеть. За день необходимо выпивать 2 литра жидкости, так как продукты жизнедеятельности микроорганизмов, вызывающие интоксикацию, выводятся из организма через почки. А вот жирной и мучной едой себя лучше не перегружать.

Напомним, ранее мы писали о продуктах, которые помогают улучшить память.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.