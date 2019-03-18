Прыжки на батуте и флай-йога: ТОП самых необычных видов фитнеса

Список самых невероятных трендов 2019 года

Батуты, резинка для прыжков с высоты и даже каблуки. Какие нестандартные вещи используют у нас, чтобы держать тела в форме?

Кроме кенгу джампинга – прыжков в специальной обуви, женщины не против полетать над паркетом благодаря банджи-фитнесу. Резинка, которую привязывают к человеку, создает дополнительное сопротивление, поэтому нужно приложить больше усилий и сжечь еще больше калорий, чтобы исполнить в воздухе стандартные упражнения.

Но даже обычные кроссовки можно заменить на туфли. Фитнес на каблуках основали итальянцы. Говорят, он помогает клиентам стать более женственными. Стоимость таких занятий в среднем – от 200 грн за час.

Вдвое дешевле можно повиснуть в воздухе на гамаках. Флай-йога спасет от хронической боли в пояснице и избавит от сутулости. А вот развить выносливость можно благодаря батуту. В Украине на занятиях прыгают дети от семи лет и даже пенсионеры.

А тем временем в мире пошли еще дальше. Сымитировать тигрицу на охоте или скопировать лягушку на пруду можно благодаря зоо-фитнесу. Есть даже йога, где нужно непрерывно смеяться. Главное, чтобы занятие приносило больше удовольствие и уменьшало вес.

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