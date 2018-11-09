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Пять причин пить апельсиновый сок каждый день

Этот напиток приносит большую пользу здоровью 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Апельсиновый фреш богат витамином С Фото: dashu83 / Freepik
Апельсиновый фреш богат витамином С Фото: dashu83 / Freepik

Свежевыжатый апельсиновый сок – важный элемент здорового питания. Его можно по праву назвать одним из самых популярных напитков в мире.

Он полезен тем, что:

Обеспечивает суточную норму витамина С

Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.

Снижает уровень холестерина в крови

Апельсиновый сок содержит вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.

Защищает от язвы

Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы – заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.

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Препятствует возникновению камней в почках

Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.

Дарит организму здоровые углеводы

В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.

Напомним, ранее ученые выяснили, что апельсины так же полезны для зрения, как  и морковь. Кроме этого, медики рассказали, чем полезна апельсиновая кожура. 

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Источник: "Сегодня"
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