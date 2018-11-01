ТОП-5 самых полезных продуктов ноября

Эти овощи и фрукты обязательно стоит включить в рацион в конце осени

Продукты ноября Фото: depositphotos.com

Все эксперты в области здорового питания советуют употреблять как можно больше сезонных продуктов. Мы подготовили подборку из пяти овощей и фруктов, на которые стоит обратить особое внимание в ноябре.

Хурма

Хурма содержит бета-каротин Фото: pixabay.com

Главная ценность хурмы заключается в том, что она максимально хороша поздней осенью и зимой. Этот фрукт богат витаминами A, C и P, которые укрепляют иммунитет и оказывают благотворное воздействие на сосуды.

Помимо этого хурма содержит полезные для сердца калий и магний; каротин, укрепляющий зрение, и антиоксидант ликопин, который способен предупредить возникновение рака.

Гранат

Гранат полезен при анемии Фото: pixabay.com

Зернышки граната полезно есть при анемии. А гранатовый сок очень мягко снижает артериальное давление у гипертоников. Кроме этого, гранат рекомендуют употреблять для профилактики простудных заболеваний в холодное время года.

Фейхоа

Фейхоа укрепляет иммунитет Фото: pixabay.com

Фейхоа содержит калий, магний, фосфор, железо и цинк. Этот экзотический плод из Южной Америки богат йодом, который благотворно влияет на функцию щитовидной железы.. В состав фейхоа также входит витамин С, полезный при эпидемиях простуды и гриппа.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста богата витаминами Фото: pixabay.com

Брюссельская капуста отличается богатым набором витаминов: А, С, В1, В2, В6, В9 и РР. Она содержит целый список из свободных аминокислот и ферментов, минералов и микроэлементов. В ее состав входят клетчатка, железо, фосфор и калий.

Тыква

Тыква содержит полезный пектин

Тыква содержит витамины А и С, помогающие противостоять простуде и гриппу, что особенно актуально в холодные осенние дни. Кроме того, в мякоти тыквы много пектинов – пищевых волокон, мягко очищающих кишечник. Еще тыква полезна при сердечных недугах, заболеваниях почек и печени, бессоннице, атеросклерозе, подагре, нервных расстройствах и проблемах со зрением.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных и вкусных напитков, которые помогут поддержать иммунитет осенью. Мы также писали о полезных и вредных свойствах тыквы.

Смотрите видео, как правильно питаться в холодное время года: