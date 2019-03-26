Пять сочетаний продуктов, которые плохо усваиваются

Далеко не всем известно о вредных комбинациях пищи

Яйца плохо сочетаются с картофелем Фото: Pixabay

Здоровое питание – это не только выбор полезной еды, но и правильное ее употребление. Сочетание некоторых продуктов негативно влияет на процесс переваривания пищи и усвоение питательных веществ.

Помидоры и сыр

Итальянский салат Фото: Pixabay

Такое сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.

Кофе и ржаной хлеб

Покупайте кофе в зернах

Общеизвестный факт: кофе блокирует всасывание кальция и некоторых других микроэлементов, которые содержатся в хлебе, поэтому лучше не рисковать. Если вы не можете представить свой завтрак без ржаного хлеба, дополните утреннюю трапезу зеленым чаем. А кофе выпейте после обеда.

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Картофель и яйца

Чтобы яйца хорошо чистились, добавьте в воду немного соды Фото: Pixabay

Железо и кальций которые находятся в яйце, не смогут усвоиться из-за минералов, которых очень много в картофеле. Для желудка эта пара продуктов также очень тяжела для усвоения.

Каши или хлеб с вареньем

Овсяная каша с фруктами Фото: Pixabay

Содержащийся в варенье сахар в сочетании с белками и крахмалом (компоненты хлеба и каш) легко вызывает в желудке брожение. Если в ЖКТ присутствуют и другие продукты, последствия бродильного процесса могут оказаться непредсказуемыми.

Фрукты и основные блюда

Фрукты желательно есть между приемами пищи Фото: Pixabay

Сразу после употребления супов и основных блюд не стоит есть свежие фрукты. Это объясняется тем, что блюда, которые мы употребляем в качестве основного приема пищи, перевариваются значительно дольше фруктов. Поэтому яблоко, банан или апельсин, которые вы съедите после отбивной с салатом, могут вызвать дискомфорт в желудке.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать. "Сегодня" также писали, как сохранить витамины в овощах.

Смотрите видео, в каких упаковках скрывается некачественный продукт:

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