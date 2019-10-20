Рак молочной железы: что важно знать каждой женщине
ВОЗ объявила октябрь – Всемирным месяцем борьбы против рака груди
Сегодня, 20 октября, отмечается ежегодный Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Этот праздник был введен Указом президента Украины в 2005 году. Стоит также отметить, что 15 октября проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Примечательно, что еще в 2993 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь – Всемирным месяцем борьбы против рака груди.
Как уберечь себя от рака груди – смотрите видео:
Мы выяснили, почему рак молочной железы так часто встречается, как предотвратить его и почему так важно быть осведомленным в этой теме.
Рак груди занимает первое место среди других онкологических заболеваний женщин, причем заболеваемость постоянно растет. Стоит отметить, что не лишены риска заболеть раком молочной железы и мужчины, однако, свыше 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины.
В Украине, как и во всем мире заболеваемость раком груди растет — в среднем на 1-2% за год. Каждые 30 минут в стране обнаруживается новый случай рака молочной железы.
При этом с каждым годом болезнь стремительно молодеет: все чаще ее обнаруживают у людей в возрасте до 40 лет. Тогда как максимальная заболеваемость отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. Именно на этот период припадают гормональные перестройки, что в свою очередь обуславливает снижение защитных возможностей и устойчивости гормональной системы.
- Возраст – свыше 40 лет.
- Наследственность.
- Ранние месячные – до 12 лет.
- Поздняя менопауза – после 55 лет.
- Гормоны – бесконтрольный прием гормоносодержащих препаратов может привести к нежелательным последствиям.
- Поздние первые роды – в возрасте более 30 лет или их отсутствие.
- Прерывание беременности.
- Травмы груди – любая травма груди требует внимательного наблюдения.
- Фиброзно-кистозная мастопатия.
- Увеличение щитовидной железы – если отмечено снижение ее функции.
- Ожирение.
- Курение.
При этом одной из самых важных причин того, что количество пострадавших от рака груди растет является позднее выявление этого заболевания. Согласно статистике, рак молочной железы диагностируется в запущенных стадиях у четверти украинок, и половина из них умирает уже на протяжении первого года после выявления.
- Самообследование молочных желез.
- Клиническое обследование молочных желез.
- Маммография.
Самое главное правило, которое должно выработаться у женщин – это ежегодное профилактическое обследование у семейного врача и гинеколога. Ведь, как правило, на ранней стадии заболевание протекает бессимптомно. А если женщина не делает регулярно маммологических и маммографических обследований, то чаще всего и не замечает начала болезни, обнаруживая ее уже на поздней стадии.
Женщины должны понимать, сто своевременная диагностика рака груди спасает жизни. Если диагноз ставят на 1-й стадии, то шансы на выздоровление есть у 98% женщин. Таким образом, женщины после 40 лет должны раз в 2 года проходить рентгеновское маммографическое обследование, а после 50 лет — ежегодно.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 10 млн человек заболевают раком молочной железы. По неутешительным данным экспертов, к 2020 году эта цифра увеличится до 15 млн. От рака груди умирают более 6 млн женщин в год.
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