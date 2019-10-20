Рак молочной железы: что важно знать каждой женщине

ВОЗ объявила октябрь – Всемирным месяцем борьбы против рака груди

Обязательно проходите регулярные консультации Фото: Pexels

Сегодня, 20 октября, отмечается ежегодный Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Этот праздник был введен Указом президента Украины в 2005 году. Стоит также отметить, что 15 октября проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Примечательно, что еще в 2993 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь – Всемирным месяцем борьбы против рака груди.

Как уберечь себя от рака груди – смотрите видео:

Мы выяснили, почему рак молочной железы так часто встречается, как предотвратить его и почему так важно быть осведомленным в этой теме.

Неутешительная статистика

Рак груди занимает первое место среди других онкологических заболеваний женщин, причем заболеваемость постоянно растет. Стоит отметить, что не лишены риска заболеть раком молочной железы и мужчины, однако, свыше 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины.

В Украине, как и во всем мире заболеваемость раком груди растет — в среднем на 1-2% за год. Каждые 30 минут в стране обнаруживается новый случай рака молочной железы.

При этом с каждым годом болезнь стремительно молодеет: все чаще ее обнаруживают у людей в возрасте до 40 лет. Тогда как максимальная заболеваемость отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. Именно на этот период припадают гормональные перестройки, что в свою очередь обуславливает снижение защитных возможностей и устойчивости гормональной системы.

Факторы, повышающие риск заболевания

Возраст – свыше 40 лет.

Наследственность.

Ранние месячные – до 12 лет.

Поздняя менопауза – после 55 лет.

Гормоны – бесконтрольный прием гормоносодержащих препаратов может привести к нежелательным последствиям.

Поздние первые роды – в возрасте более 30 лет или их отсутствие.

Прерывание беременности.

Травмы груди – любая травма груди требует внимательного наблюдения.

Фиброзно-кистозная мастопатия.

Увеличение щитовидной железы – если отмечено снижение ее функции.

Ожирение.

Курение.

При этом одной из самых важных причин того, что количество пострадавших от рака груди растет является позднее выявление этого заболевания. Согласно статистике, рак молочной железы диагностируется в запущенных стадиях у четверти украинок, и половина из них умирает уже на протяжении первого года после выявления.

Основные методы обнаружения заболевания

Самообследование молочных желез. Клиническое обследование молочных желез. Маммография.

Как предотвратить рак груди

Самое главное правило, которое должно выработаться у женщин – это ежегодное профилактическое обследование у семейного врача и гинеколога. Ведь, как правило, на ранней стадии заболевание протекает бессимптомно. А если женщина не делает регулярно маммологических и маммографических обследований, то чаще всего и не замечает начала болезни, обнаруживая ее уже на поздней стадии.

Женщины должны понимать, сто своевременная диагностика рака груди спасает жизни. Если диагноз ставят на 1-й стадии, то шансы на выздоровление есть у 98% женщин. Таким образом, женщины после 40 лет должны раз в 2 года проходить рентгеновское маммографическое обследование, а после 50 лет — ежегодно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 10 млн человек заболевают раком молочной железы. По неутешительным данным экспертов, к 2020 году эта цифра увеличится до 15 млн. От рака груди умирают более 6 млн женщин в год.

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