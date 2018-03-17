Раскрыт секрет, почему японки вечно красивы

Почему иногда в свои 40-50 лет японки выглядят как подростки

Японки славятся своей "вечной молодостью", ведь иногда в свои 40-50 лет они выглядят как подростки. Впечатляет, правда? Однако ничего удивительного они не используют, только ежедневные ритуалы по уходу за собой, которые под силу выполнять каждому.

Состав косметики Японки подробно проверяют состав всех косметических средств и предпочитают только натуральную. Например, японские красавицы высоко ценят силу рисовых отрубей, экстракт папайи, зеленого чая и красных водорослей.

Среди основных косметических средств, которыми пользуются японки, – средства для глубокой очистки кожи и увлажняющие кремы.

Массаж лица

Японские женщины делают массаж лица ежедневно, для них – это привычный beauty-ритуал. Массаж лица усиливает циркуляцию крови, улучшает тон кожи, помогает избавиться от морщин и уменьшить усталость кожи. Японки убеждены, что ежедневный массаж лица принесет прекрасный результат, а "уколы красоты" вам никогда не понадобятся.

Душ и ванна

Мы привыкли принимать душ, когда спешим, а вот ванну готовим себе только тогда, когда имеетм на это достаточно времени. Японки утверждают, что время для себя нужно иметь вообще. Поэтому они рассматривают водные процедуры, как способ очиститься и физически, и морально. Они начинают с душа, чтобы избавиться от последствий взаимодействия с окружающей средой и провести детоксикацию, а затем принимают ванну – уже для расслабления и очищения энергетического поля.

Защита кожи

При уходе за кожей японки особое внимание обращают на защиту от солнечных лучей. Вся косметическая продукция подчинена одной цели – спасти кожу от УФ-излучения. Практически все сыворотки, кремы и тональные основы, которые вы можете найти в этой стране, имеют SPF-фильтры. И не стоит относится к этому скептически: исследования уже не раз доказали, что солнцезащитная косметика спасает от сухости кожи, сыпи и морщин. Пользоваться такой косметикой нужно также и зимой.

Главное правило: проще – лучше

Японки не пользуются большим количеством косметики. Их главное правило звучит так: выбросьте все, чем не пользуетесь, и оставьте только ключевые косметические продукты, которые действительно работают на вас.

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