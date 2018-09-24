Раскрыта интересная особенность ленивых людей

Исследователи пришли к любопытному выводу

Названа причина лени. Фото: depositphotos

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что лень появляется из-за особенностей работы мозга, передает EurekAlert.

"При принятии решения начинается борьба между двумя участками мозга, которые находятся в лобной доле. Для того чтобы отправиться на прогулку или бегать, мозгу требуется гораздо больше усилий. Именно поэтому люди чаще делают выбор в пользу более пассивного варианта отдыха", – говорят ученые.

По их словам, тенденция к минимизации усилий имела очень важное значение в процессе эволюции, потому что экономия и сохранность материальных ресурсов повышали шансы человека на выживание. Сейчас для увеличения продолжительности жизни людей, наоборот, необходимо поощрять физическую активность, однако такое решение часто приходится принимать усилием воли.

Напомним, ученые Канзасского университета выяснили, что лень может быть успешной стратегией выживания индивидов, видов и целых сообществ организмов. Кроме этого, мы писали, что есть несколько способов побороть лень.