Раскрыта неожиданная тайна самой старой женщины в мире

Вместе с ней живут собаки, кошки и курицы

Хулиа Флорес Колке. Фото: Alcaldía de Sacaba

В Боливии обнаружили самую старую женщину в мире, чей рекорд долголетия так и не был зафиксирован. С ней пообщались журналисты информационного агентства Associated Press.

Хулиа Флорес Колке родилась 26 октября 1900 года в городе Сакаба в семье индейцев кечуа. Раннее детство она провела в горах среди пастухов, затем переехала в город, где до старости торговала собственноручно выращенными овощами и фруктами. Колке называет здоровую пищу основным секретом своего долголетия, хотя признается, что иногда позволяет себе съесть пирог или выпить банку газировки. Она никогда не была замужем и не имела детей.

Вместе с Колке живут собаки, кошки и курицы. Она полна жизни и энергии и любит побаловать себя самодельной выпечкой. За Колке присматривает ее 65-летняя внучатая племянница Агустина Берна.

Власти Сакабы признали Колке "живым наследием". На деньги правительства и частных фондов ей сделали дома ремонт, выложили плиткой дорожки во дворе и прикрепили к стене жилища перила, чтобы старушка не упала вечером по пути в ванную, расположенную в отдельном помещении. Несколько лет назад Колке сильно повредила спину. Доктора говорили, что она не сможет ходить, но женщина опровергла их прогнозы.

Также мы писали об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине, которому на днях исполнилось 113 лет. Он живет в небольшом селе Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

Стоит добавить, что, по мировым данным, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин – 72 года. И до ста лет доживает лишь малая доля процента от общей численности людей на планете. Сайт "Сегодня" писал о долгожителях, проживших больше 110 лет, а также о секретах их крепкого здоровья.

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