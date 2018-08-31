Раскрыта невероятная тайна о происхождении земной жизни

Ученые сделали сенсационное заявление

Тайна жизни на Земле почти разгадана. Фото: pixabay

Американские исследователи впервые приблизились к разгадке самого важного вопроса в истории человечества – как же, собственно, зародилась жизнь на Земле. Группа ученых из Университета Рутгерса провели интересный эксперимент, в ходе которого обнаружили необходимые для появления жизни на Земле простые белковые катализаторы, которые способны возникать совершенно спонтанно. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В 80-90-х годах немецкий химик Гюнтер Вехтерсхойзер пришел к выводу, что первые клетки возникли на морских скалах, содержащих железо и серу. При этом метаболизм этих живых организмов должен был поддерживаться пептидами — короткими белковыми цепями, в данном случае обладающими ферментативными свойствами. Эти молекулы состояли из 10-20 аминокислот и могли связывать металлы.

Исследователи с помощью компьютерного моделирования выяснили, что подобный пептид может состоять из 12 аминокислот двух типов. Результаты экспериментов с синтезированной молекулой показали, что она образует структуру, напоминающую строение минералов, которые содержали серу и железо и в изобилии встречались на древней Земле. Это позволяют ферменту вступать во взаимодействие с железо-серными кластерами, включая их в свой состав и используя для переноса электронов на другие органические молекулы.

По словам ученых, небольшие размеры фермента и простой состав позволяет ему возникать случайным образом в больших количествах. Он также был устойчивым и мог многократно выполнять функции катализа.

Напомним, жизнь на Земле могла зародиться 4 млрд лет назад. Об этом заявили австралийские палеонтологи, проанализировав останки древних микробов. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, что в горячих источниках в Западной Австралии ученые нашли самые древние следы зарождения жизни на Земле.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: