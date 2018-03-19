Растяжение мышц: все симптомы и как лечить

Растяжение мышц – ситуация, знакомая, наверное, каждому из нас. Что делать, если это случилось, и что делать, чтобы этого не случилось, узнавал сайт "Сегодня".

"Чтобы представить, что происходит во время растяжения мышц, вспомните старые нитчатые резинки, в середине которых много тянущихся тонких резиночек. Вот структура мышц, которые состоят из большого количества волокон, как раз чем-то напоминает структуру резинки. И, как и резинка, мышцы могут растягиваться, могут частично надрываться или полностью разрываться", – объясняет руководитель направления ортопедии и травматологии медицинской сети "Добробут" (Киев), ортопед-травматолог Василий Шмагой.

Фото: Добробут

Когда и почему происходит растяжение мышц

Во-первых, когда мы даем запредельную нагрузку: резкое движение, падение, удар.

Второе – когда мы максимально нагружаем неподготовленную, не разогретую предварительно мышцу.

Третье – когда даем чрезмерную нагрузку, выше сил нашего организма.

В повседневной жизни растяжение мышц может случиться из-за тяжелой физической работы, неумелого поднятия тяжестей, резкого непривычного движения, падения, столкновения. Во время спортивных занятий – при сверхнагрузке на мышцы, особенно без разминки, а также при внезапной резкой смене направления движения. Ну и плюс, падение и удары.

Как понять, что потянули мышцу

Это боль, припухлость, скованность движений либо вообще невозможность двигаться. Может появиться синяк и беспокоить судорога. Если есть разрыв и это крупная мышца, например бицепс, нащупывается шарик, потому что разорванные волокна сжимаются, собираются в комочек.

Первая помощь

При любых травмах, в том числе, если у человека растяжение мышц, в первые несколько часов нужны: а) холод; б) иммобилизация и ограничение нагрузки. То есть прикладываем холодный компресс (чтобы уменьшить отек, тем самым уменьшив боль) и по возможности не совершаем никаких движений, чтобы не задействовать поврежденную мышцу.

Лечение

Если речь идет, собственно о растяжении, то есть нет разрыва, даже частичного, то первый этап лечения – это холод, ограничение движения, а также противовоспалительные мази. Если боль выраженная, можно добавить к этому обезболивающий препарат.

Второй этап – с третьих суток после травмы – холод уже не нужен. Наоборот – начинаем согревать поврежденную мышцу. Это необходимо, чтобы помочь организму максимально быстро избавиться от последствий отека. Согреваем как теплым компрессом, так и с помощью согревающих мазей или даже физпроцедур.

Когда есть частичный надрыв, схема лечения выбирается в зависимости от возраста и способа жизни человека. Если это спортсмен, который хочет и в будущем давать травмированной мышце сильную нагрузку, рекомендовано сшить разорванные волокна. Иначе двигательная функция мышцы восстановиться, а вот сильно нагружать ее уже не получится. Если же речь о людях, которые не собираются ставить спортивные рекорды и активно тренироваться, оперативное вмешательство не показано: достаточно мазей и ограничения движений до восстановления мышцы.

Как предупредить растяжение мышц

Во-первых, помнить, что чем более тренированные мышцы, тем реже они травмируются. Ведем активный образ жизни, делаем зарядку, занимаемся физкультурой, много ходим. В общем, поддерживаем мышечный корсет в форме.

Во-вторых, реалистично оцениваем свои физические возможности: не даем ту нагрузку, на которую наше тело не способно. Это касается и спорта, и повседневной жизни. Не надо поднимать мешок с картошкой, если вам это не по силам.

В-третьих, перед любой активной физической нагрузкой, прежде всего, конечно, в спорте, но рекомендация касается и повседневной жизни, нужно вначале разогреть, "размять" мышцы. И только потом включать их в активную работу.

Напомним, как быстрее восстановиться после перелома: рацион и комплекс упражнений.

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