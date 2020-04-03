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Разбился градусник: что делать и как правильно собрать ртуть

Важно знать, чем опасна ртуть для здоровья человека и как убрать в помещении, чтобы все было безопасно

Варвара Левская
Сегодня, 17:26

Ртутный градусник – вещь незаменимая в каждой квартире. Но может оказаться и очень опасной, если его разбить. Тут важно будет знать, что нужно сделать, если разбился градусник и как правильно собрать ртуть.

Как правильно убирать ртуть, если разбился градусник
Как правильно убирать ртуть, если разбился градусник
Фото: Pixabay

Чем опасна ртуть

При температуре от +18 градусов начинают испаряться токсичные пары ртути, которые несут большую опасность организму. Особенно сложная ситуация, если маленькие капли ртути попадают в щели на полу, в плинтус, в ковер и там начинают испаряться, отравляя воздух и ваш организм.

Ртуть опасна тем, что через какое-то время может появится металлический привкус во рту, дерматит, стоматит, проблемы со стулом и головные боли.

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Как правильно убрать ртуть

  1. Для начала уберите из помещения животных и детей. После чего нужно максимально остудить воздух – открыть окно, если на улице холодно или включить кондиционер. Но, здесь стоит быть предельно аккуратными, чтобы не допустить сквозняка или прямого попадания потока воздуха на место, где разбился градусник, иначе все капли ртути разнесутся по помещению.
  2. Позаботьтесь об одежде: на ноги наденьте бахилы или полиэтиленовые пакеты, а на руки – резиновые перчатки. Лицо лучше прикрыть одноразовой маской со смоченной в растворе соды марлей.
  3. Приготовьте банку или любую другую стеклянную емкость, наберите туда воды или раствор марганцовки, если он у вас есть. Именно сюда вы поместите ртуть, которую соберете с пола.
  4. Возьмите бумагу и ватку, смоченную марганцовкой или скотч. С их помощью соберите шарики ртути на лист бумаги, после чего переместите их в банку.
  5. Банку с ртутью плотно закройте крышкой и поставьте туда, где не будет прямых солнечных лучей и нагревательных приборов рядом.

Как выбрать правильный градусник – смотрите видео:

Как собирать ртуть категорически запрещено

Нельзя собирать ртуть пылесосом – она осядет на его деталях и вы будете вдыхать опасные пары, пока они не выветрятся оттуда. Также не рекомендуется собирать ртуть веником, ведь она может остаться на ворсе и также испаряться в воздух. Нельзя также смывать ртуть в канализацию или выкидывать в мусорник.

Как правильно убрать в помещении после сбора ртути

  • мыльно-содовым раствором (4% мыла в 5% водном растворе соды);
  • 20% водный раствор хлорного железа;
  • 5-10% водного раствора сернистого натрия;
  • 2% раствор перманганата калия, подкисленного соляной кислотой (5 мл. кислоты на 1 л перманганата калия);
  • 5-10% раствор соляной кислоты.

Тем временем мы выяснили, зачем нужен карантин и самоизоляция в условиях эпидемии.

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