Разгрузочные дни для похудения: как без вреда сбросить вес за неделю

Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывает, как нужно правильно худеть

Похудение. Фото: Depositphotos

Многие женщины в преддверии лета садятся на строгие диеты. В течение недели едят только рис, гречку или пьют один кефир. Полезен ли такой рацион для нашего здоровья, узнавала корреспондент телеканала "Украина" Александра Сигал.

Жительница Киева Анна Вавилонская за три месяца похудела на десять килограммов. Девушка настолько увлеклась разгрузочными днями, что получила диагноз анорексия. Сначала она питалась только гречкой и кефиром, а когда начала терять вес, позволила себе еще овощи и фрукты. Однако вместо желаемой красоты у Анны теперь проблемы со здоровьем.

"Не было сил встать с постели, очень сильно выпадали волосы, болели зубы. Также проблемы с терморегуляцией, когда выхожу на улицу, синеют конечности", – рассказывает девушка.

За два года она так и не смогла полностью восстановить свое здоровье. Поэтому зареклась на будущее садиться на подобные диеты.

Мастер спорта по легкой атлетике Ольга Кисель говорит, что питаться одним видом продуктов, например кефиром, отварной курицей, рисом или гречкой, можно только один день.

"В разгрузочные дни организм очень много теряет воды. Ты думаешь, что в принципе похудела, а в итоги это все пополняется обратно и ты остаешься в том же весе, в котором и была", – утверждает эксперт.

Если разгрузочные дни длятся в течение недели, теряется мышечная структура и система пищеварения дает сбои, говорит диетолог Наталия Михнева:

"При злоупотребления соками могут быть запоры, а фрешами можно вызвать обострение поджелудочной железы".

Врач советует в так называемые "разгрузочные дни" только уменьшить порцию. И есть не из большой тарелки, а из блюдца. Временно отказаться от сладкого, продуктов из муки, жареного и острого.

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