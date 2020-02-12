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Реабилитация после инфаркта: когда начинать заниматься физкультурой

Для здорового сердца необходимо правильно питаться и получать адекватную физическую нагрузку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
После инфаркта обязательно нужна реабилитация
После инфаркта обязательно нужна реабилитация
Фото: freepik.com

Перенесенный инфаркт всегда заставляет задуматься об изменении образа жизни. Прежде всего человеку после инфаркта необходимо рациональное питание. Для предупреждения заболеваний сердца необходимо придерживаться диеты с низким содержанием калорий, животных жиров, соли, сладостей и с повышенным содержанием витаминов. Такое питание предупреждает прогрессирование атеросклероза и способствует восстановлению обменных процессов сердца.

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Правила реабилитации

Важный аспект постинфарктной реабилитации — снижение массы тела, если у человека она повышена. Главные способы добиться нормализации веса — физическая активность и правильное питание.

"Следующий момент — предупреждение стрессов, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – На первом месте стоит поставить поддержку близких. И конечно, после перенесенного инфаркта человек должен учиться внимательно относиться к сигналам своего организма. Следует отслеживать даже минимальный дискомфорт, регулярно контролировать показатели артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови".

Физическая активность — это биологически обусловленная необходимость организма. Гиподинамия — это один из факторов риска болезней сердца. Конечно, если инфаркт уже произошел, ограничение физической активности в первые дни необходимо, поскольку способствует экономии работы сердца. Однако длительные ограничения ухудшают работу сердечно­-сосудистой системы, замедляют обменные процессы в сердечной мышце. Поэтому физическую реабилитацию необходимо начинать с первых дней после инфаркта миокарда.

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При неосложненном течении инфаркта занятия начинают уже со 2–3­-го дня, когда основные признаки острейшего инфаркта стихают. Программа физической реабилитации строится строго индивидуально. Перед началом занятий врач-­реабилитолог рассчитывает оптимальные параметры работы сердца (частоту сердечных сокращений, кровяное давление) для конкретного больного.

Три этапа физической реабилитации

В первые дни занятий физические нагрузки носят бытовой характер. Это помогает восстановить простые двигательные навыки, адаптироваться к повседневным нагрузкам. Постепенно добавляются гимнастические упражнения для кистей рук, стоп, дыхательные упражнения, направленные на обогащение крови кислородом и повышение выносливости сердца. Во время выполнения упражнений врач-­реабилитолог непрерывно контролирует состояние больного, следит, чтобы частота сердечных сокращений и показатели артериального давления не выходили за пределы рассчитанных оптимальных величин, чтобы не возникало болей в груди и изменений ЭКГ. Постепенно интенсивность нагрузок увеличивается.

Есть и противопоказания к применению физических упражнений в остром периоде инфаркта миокарда. Это острая сердечная недостаточность, аритмии, тяжелый болевой синдром, температура тела выше 38 °С.

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После выписки из стационара, в период выздоровления, реабилитация продолжается уже на базе реабилитационного центра, санатория, поликлиники. Здесь помимо восстановления жизненных функций и активности больного целью является снижение риска повторного сердечного приступа. А ключевым моментом физреабилитации, является определение уровня допустимых нагрузок с точки зрения безопасности. Оптимальным в постинфарктном периоде, считается назначение упражнений для больших групп мышц, ходьба, занятия на велотренажере.

Занятия на велотренажере разрешены после инфаркта
Занятия на велотренажере разрешены после инфаркта
Фото: freepik.com

"Третий этап восстановления после инфаркта миокарда — поддерживающий — контролируется кардиологом, – говорит терапевт Валентина Андрейченко. – Надо отметить, что поддерживающая фаза после инфаркта должна продолжаться в течение всей жизни. Всем столкнувшимся с проблемой инфаркта у близкого человека хочу дать совет: не ограничивайте физическую активность больного, но и не форсируйте ее. Придерживайтесь рекомендаций лечащего врача и поддерживайте в этом близкого человека".

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