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Рецепты красоты из интернета: чем они опасны

Аптечные средства как альтернатива косметике: польза или вред

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:11
Альтернатива косметике
Альтернатива косметике
Фото: Pixabay

Аптечные кремы вместо косметики. Мазь от геморроя – против синяков под глазами, крем для спины – от целлюлита, а средство для капельниц – против старения кожи. Так экспериментируют украинцы, испытывая рецепты красоты из интернета. Но чем они опасны? Узнавала Ирина Ухина.


Ольга прочитала в Интернете, что сорбент  можно использовать как средство от отеков под глазами. И решила попробовать и себе.

"Особенно когда поздно ложишься спать или приходишь после какой-то вечеринки – он должен помогать и извлекать воду из этих кругов под глазами", – говорит Ольга Вирук жительница Киева.

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Но такое использование может иметь противоположный эффект, говорит дерматолог.

"С водой они тянут еще питательные вещества и микроэлементы из вашей кожи. И как следствие – вы получаете сухую, обезвоженную, склонную к морщинам кожу", – отмечает дерматолог Оксана Пахнюк.

В сети встречаются и попытки избавиться от темных кругов под глазами – мазью от геморроя. Вроде она хорошо убирает синяки. Но и здесь дерматологи имеют оговорки.

"Страдает питание вашей кожи. И как следствие – могут быть атрофии, истончение", – уверена Оксана Пахнюк.

Но специалисты знают даже о еще более фантастических попытках добавить коже красоты.

"Из  вот этого наполнителя в кошачий туалет делают какие-то скрабы. А потом приходят с жутким раздражением на лице", – делится косметолог Анна Галицына.

"Очень часто спрашивают по поводу мазей, которые применяются при боли в спине. Пациенты их применяют как средство от целлюлита и для уменьшения объемов. Но после таких приложений можно даже получить ожоги кожи", – говорит дерматолог Оксана Пахнюк.

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"Могут  быть отеки, может быть раздражение, может быть активное акне, воспалительный процесс", – рассуждает косметолог Анна Галицына.

Аллергическая реакция может быть на любой компонент лекарств.

"В каждое аптечное средство входит действующее вещество, которое имеет лечебную функцию. Поэтому их надо использовать по назначению врача", – резюмирует корреспондент Ирина Ухина.

Такие эксперименты над собственным телом могут иметь продолжительный эффект. А кожа рискует изменить структуру навсегда. Поэтому превращать аптечку в косметичку медики не советуют. Даже ради экономии.

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