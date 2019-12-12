Регидрон: инструкция, показания, способ применения

Препарат для восстановления жидкости в организме при диарее или рвоте

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Регидрон восстанавливает кислотно-щелочное равновесие, нарушенное, вследствие потери электролитов при рвоте и диарее. Глюкоза, входящая в состав Регидрона, помогает поддерживать кислотно-основное равновесие путем абсорбции солей и цитратов. Концентрация натрия в составе препарата ниже, чем в других стандартных регидративних растворах, а калия – выше. Такое количество натрия помогает снизить риск повышения уровня натрия в плазме крови, а большее количество калия ускоряет восстановление его уровня.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: в 1 пакетике содержится: NaCl – 3,5 г, цитрат Na – 2,9 г, KCl – 2,5 г, декстроза – 10 г.

Регидрон выпускается в порционных пакетиках по 18,9 г, в упаковке 20 штук.

Основные физико-химические свойства: дозированный, кристаллический порошок белого цвета без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты электролитов с углеводами. Солевые составы для пероральной регидратации. Код АТС А07С А.

Показания

восстановление или сохранение водно-щелочного равновесия;

коррекции ацидоза, который возникает на фоне острой диареи;

диарея при инфекционных заболеваниях, в том числе и при холере;

теплового поражения, возникшего на фоне водно-электролитного обмена;

для предупреждения нарушений рH крови и водно-щелочного равновесия при обильном потоотделении, связанном с тепловой или физической нагрузкой.

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Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Регидрон, тяжелая дегидратация, гемодинамический шок, безудержная рвота, потеря сознания, непроходимость кишечника, илеус, сахарный диабет, избыток калия в организме, артериальная гипертензия средней степени тяжести и тяжелая.

Фармакокинетика

Фармакокинетика воды, электролитов и глюкозы, входящих в состав препарата Регидрон, соответствует естественной фармакокинетике этих веществ в организме.

Применение

Принимают внутрь, независимо от приема пищи. Содержимое пакетика растворяют в 1 л холодной свежекипяченой воды.

Диарея: по 50-100 мл через каждые 3-5 мин или через назогастральный зонд в течение 3-5 ч (суточная доза препарата при легком течении заболевания 40-50 мл/кг, при средней тяжести — 80-100 мл/кг).

Поддерживающая терапия: по 80-100 мг/кг/сут до прекращения диареи и восстановления водно-электролитного обмена.

Тепловые судороги, полиурия, жажда: 500-900 мл порциями по 100-150 мл в течение первых 30 мин. Прием повторять через каждые 40 мин до исчезновения симптомов.

Немедленно вызовите врача, если:

изменился психическое состояние пациента/ки (раздражительность, апатия, летаргия);

у пациента возникает замедление речи, появляется сонливость, он/она быстро истощается и не отвечает на вопросы;

постоянная рвота;

температура поднимается выше 39 °С;

прекращается выделение мочи;

возникают жидкие кровянистые испражнения;

диарея продолжается более 2 дней;

сильные боли в животе;

диарея внезапно прекращается, появляются сильные боли;

лечение дома неуспешно или невозможно.

Особенности применения

Тяжелую дегидратацию (потеря массы тела более 10%, анурия) следует корректировать с применением средств для регидратации для в/в введения, после этого можно назначать Регидрон. Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата, если необходимость в дополнительном введении электролитов не подтверждена лабораторными исследованиями.

В раствор нельзя добавлять сахар. Пищу можно давать сразу после регидратации. При рвоте следует подождать 10 мин и дать выпить раствор медленно, небольшими глотками. Пациентам, у которых дегидратация развилась на фоне почечной недостаточности, сахарного диабета или других хронических заболеваний, при которых нарушаются кислотно-щелочной, электролитный или углеводный баланс, требуется тщательный мониторинг при проведении терапии препаратом Регидрон.

Применение в период беременности или кормления грудью. Регидрон применяется во время беременности, т.к. не оказывает неблагоприятного воздействия на плод.

Дети. Без консультации с врачом детям до 6 месяцев не следует принимать препарат. Если дегидратация возникла у младенца, следует немедленно обратиться в больницу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных.

Побочные эффекты

Риск возникновения побочных реакций при правильной дозировке препарата является незначительным. Иногда слишком быстрое введение препарата может вызвать рвоту.

Возможны аллергические реакции.

Если функция почек не нарушена, то риск увеличения концентрации натрия и избытка воды в организме является низким.

Взаимодействия

Информации о взаимодействии препарата Регидрон с другими препаратами не существует. рН раствора препарата – слабощелочная, поэтому может влиять на лекарственные препараты, всасывание которых зависит от рН содержимого кишечника. Также абсорбция лекарственных средств может быть изменена при диарее, главным образом таких препаратов, которые абсорбируются в тонком или толстом кишечнике, или при их кишечно-печеночной циркуляции.

Передозировка

При введении очень большого количества или очень концентрированного раствора препарата Регидрон возможно развитие гипернатриемии. У пациентов со сниженной функцией почек может возникнуть метаболический алкалоз и гиперкалиемия. Симптомы гипернатриемии включают слабость, нейромышечное возбуждение, сонливость, спутанность сознания, кому, иногда даже остановку дыхания. Метаболический алкалоз может проявляться в снижении вентиляции легких, нейромышечном возбуждении и тетанических судорогах.

В случае сильной передозировки с выраженными последствиями введение препарата Регидрон необходимо прекратить. Необходима консультация врача. Коррекция баланса электролитов и жидкости должна проводиться на основании данных лабораторных исследований.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °C. Готовый раствор хранить в холодильнике при температуре 2–8 °C в течение 24 ч.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Орион Корпорейшн/ Orion Corporation, Финляндия.

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Финляндия/Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland.

Цена. От 220 до 265 грн. за упаковку.

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