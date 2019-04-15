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Риносинусит: учимся правильно бороться с насморком

С первыми теплыми весенними деньками просыпается не только природа, но и большинство вирусных инфекций

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Доцент кафедры детской оториноларингологии, аудиологии и фониатрии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика Юрий Владимирович Гавриленко рассказал газете "Сегодня", что такое риносинусит, какими бывают его последствия и как правильно лечить насморк, чтобы не понадобилась антибактериальная терапия.

Осторожно, весна!

С первыми теплыми весенними деньками просыпается не только природа, но и большинство вирусных инфекций. А обманчивое солнце говорит нам "долой теплую одежду!", и почти все поддаются соблазну. Но организм еще не адаптирован к переходу от холодного времени года к более теплому и, "раздевшись" не по погоде, мы рискуем заработать переохлаждение, что создает благоприятные условия для присоединения бактериальных инфекций или банального ОРЗ.

Переносить простуду "на ногах" – подвергать опасности себя и окружающих

Любое простудное заболевание характеризуется такими клиническими проявлениями как: затруднение носового дыхания, ринорея (насморк), кашель и нередко может сопровождаться повышением температуры. Все это нарушает социальную активность как ребенка, так и взрослого человека.

"Наиболее выраженная симптоматика в первые два-три дня заболевания, которые являются к тому же и самыми опасными как для больного, так и для его окружения, – отмечает Юрий Гавриленко. – Во-первых, в этот период наиболее высокий риск инфицировать окружающих, так как эти простудные и вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем. Во-вторых, именно в первые дни болезни очень важно принять лечебно-профилактические меры, минимизируя нежелательные последствия".

Чтобы болезнь протекала без осложнений и выздоровление наступило как можно раньше, пациенту рекомендуется так называемый амбулаторный режим – лечение в домашних условиях. Особенно, если речь идет о детях.

Что такое риносинусит

Один из самых неприятных симптомов простуды, которые значительно влияют на качество жизни пациента, – это насморк. В современной медицине воспалительный процесс слизистой оболочки носа и придаточных пазух называют риносинуситом. Как правило, он развивается на фоне острой респираторной вирусной инфекции, при котором нарушены вентиляция и дренажная функция придаточных пазух носа.

Наиболее часто выделяют острый вирусный риносинусит, который длится до 10 дней, и поствирусный риносинусит, при котором затруднение носового дыхания и выделения из носа сохраняются более 10 дней.

Поскольку риносинусит – это каскад воспалительных реакций, который претерпевает слизистая оболочка и в результате которого нарушается местный иммунитет организма, нужно понимать, что лечение требуется комплексное и говорить об исцелении за один день не приходится.

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Как лечить

Лечение ринусинусита должно начинаться с первого дня заболевания и быть направленным на устранение симптомов и механизмов развития болезни.

Основу лечения составляют:

1. Элиминационная терапия – промывание носа солевыми изотоническими или гипертоническими растворами, которые снимают застойные явления в полости носа и улучшают работу мукоцилярного транспорта (мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа). При выраженном затруднении носового дыхания возможно применение сосудосуживающих препаратов.

Примечание: После 2012 года класс сосудосуживающих препаратов (декогнистантов) может рассматривается исключительно в качестве вспомогательной терапии при лечении риносинусита, так как эта группапрепаратов не оказывает лечебного эффекта при данном заболевании. . Сосудосуживающие препараты назначаются коротким курсом (от 3 до 5 дней) для снятия выраженного отека слизистой носа с целью улучшения качества жизни в случае, если изотонические или гипертонические растворы не справляются

2. Противовоспалительная терапия – прием фитопрепаратов как средств, которые имеют высокую степень доказательности и уровень рекомендаций при лечении вирусного и поствирусного риносинусита согласно международным и национальным протоколам. Одним из таких растительных препаратов выступает "Синупрет". Благодаря своему уникальному составу препарат оказывает секретолитическое, противоспалительное, антибактериальное, противовирусное и иммуномодулирующие действие. Эти свойства обеспечивают эффективность приема данного препарата на всех этапах такого заболевания, как риносинусит.

"Синупрет" – растительный препарат компании "Бионорика" с более чем 80- летней истории, которая производит лекарственные средства по технологии, основанной на концепции фитониринга. Фитониринг позволяет разрабатывать и производить высокоэффективные и безопасные лекарственные средства в соответствии с современными требованиями науки и прогресса.

Компания "Бионорика" располагает уникальными лабораториями, где проводятся исследования, появляются инновационные разработки, а также происходит выращивание и сбор лекарственных растений. Это позволяет производить высокотехнологичные растительные препараты с высоким и постоянным содержанием ключевых биологически активных веществ лекарственных растений независимо от партии и года сбора урожая.

Стоит отметить, что чаще всего простудным заболеваниям подвержены дети, которые посещают дошкольные учебные заведения. На втором месте – школьники. И важная особенность препарата "Синупрет" в том, что его можно давать детям, начиная с двух лет. Для самых маленьких препарат выпускают в виде капель или сиропа. Для детей старше 6 лет предусмотрена также таблетированная форма, а с 12 лет можно принимать "Синупрет-экстракт", где содержится увеличенная концентрация всех составляющих препарата.

По данным литературы в структуре общего количества риносинуситов бактериальный риносинусит наблюдаются в 2-7% случаев. Только при этом установленном врачем диагнозе есть необходимость приема антибактериальных препаратов. Но своевременная начатая терапия с Синупретом во многих случаях у пациентов позволяет избежать последующего приема антибиотиков.

"Именно комплексная терапия солевыми растворами и "Синупретом" обеспечивает быстрый дальнейший регресс клинических симптомов и предотвращает переход к более тяжелому течению риносинусита, – утверждает Юрий Гавриленко. – А при лечении бактериальных риносинуситов, согласно данным международных исследований, использование "Синупрета" в комплексном лечении таких больных способствует ускорению процесас выздоровления пациентов на 27% и, более того, на 3-4 дня сокращает длительность необходимого лечения".

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Простая профилактика

Основная профилактика простудных заболеваний, направленная на общее укрепление иммунитета, выглядит так:

Закаливание;

Сезонная витаминотерапия (включение в рацион фруктов и овощей согласно их сезонности);

Прогулки на свежем воздухе.

"Возьмите также за правило часто проветривать помещение, в котором находитесь: воздух не должен быть сжатым или пересушенным, – советует Юрий Гавриленко. – В период обострения вирусных инфекция (март-апрель, октябрь-ноябрь) в качестве профилактики также стоит принимать на протяжении месяца поливитамины, имеющие в своем составе минералы и дополненные микроэлементы, такие как селен, магний, йод и т.д."

Самое правильное решение – не доводить дело до болезни! Беречь себя – самый банальный, и, тем не менее, самый действенный способ не оказаться в числе простуженных.

Устранение симптомов простуды: интервью с Юрием Гавриленко

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов’язково прочитати інструкцію та проконсультуватись з лікарем. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Синупрет Екстракт (таблетки, вкриті оболонкою) МОЗ України № UA/1526/01/01 від 15.08.2016 (реєстрація), Синупрет Форте (таблетки, вкриті оболонкою), МОЗ України № UA/4373/04/01 від 24.07.2015 (перереєстрація), Синупрет (краплі оральні), МОЗ України № UA/4373/02/01 від 31.03.2016 (перереєстрація), Синупрет (сироп), МОЗ України № UA/4373/03/01 від 24.07.2015 (перереєстрація), Синупрет (таблетки, вкриті оболонкою), МОЗ України № UA/4373/01/01 від 06.04.2016 (перереєстраці).

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