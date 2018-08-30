Россия на третьем месте: названа самая вымирающая от алкоголя нация

США отстали от России на две позиции

Опубликована статистика смертности от алкоголя. Фото: Depositphotos

Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Китай стал страной с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. В 2016 году из-за этого погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин.

На втором месте оказалась Индия: 42 тысячи женских смертей и 290 тысяч мужских. Россия в рейтинге заняла третье место. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.

США отстали от России на две позиции, там из-за спиртного умирают 19 тысяч женщин и 71 тысяча мужчин.

Напомним, врачи выявили неожиданный вред жизни без алкоголя. Исследователи из финского Института охраны труда изучили связь между прогулами и алкоголем в Британии, Франции и Финляндии. Всего ученые проанализировали данные 47 520 человек из трех стран за период с 1985 по 2004 годы. В результате опыта неожиданно выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники.

Кроме этого, врач назвал неожиданное преимущество водки. При изготовлении этого напитка традиционно не используют красителей и ароматизаторов. Как это делают, например, фальсификаторы, изготовляющие виски и коньяки.

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