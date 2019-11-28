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Рождественский пост 2019-2020: как не заболеть на постной пище

Оказывается, поститься можно далеко не всем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
Как не заболеть в пост
Как не заболеть в пост
Фото: Pexels

Сегодня, 28 ноября, начинается Рождественский пост. Он продлится сорок дней, заканчивается в ночь под Рождество, 6 января. Согласно Уставу, в этот период постящиеся не должны есть мясо, яиц, коровьего масла, молока и сыра. А это продукты, которые нужны для поддержания защитных сил нашего организма. Но можно поддержать иммунитет и без них. О том, как это сделать, в свое время рассказала народная целительница Мария-Стефания.

Как пост влияет на здоровье – смотрите видео:

Для профилактики простуд

Яблочный салат. Натрите 2 яблока, 1 морковку, заправьте оливковым маслом или сметаной. Такой салат насыщает организм витамином А, железом и очищает кишечник, от которого в значительной мере зависит крепость иммунитета.

Если заболели

Луковый салат. Мелко измельчите 1 луковицу, 2 свежие моркови, добавьте 400 г зеленого консервированного горошка, 2 ст. л. тертого корня сельдерея и зелень по вкусу. Чтобы не было вздутия, добавьте щепотку зерен укропа. Заправьте салат подсолнечным маслом. Такое блюдо заряжает организм витаминами А, С и В, белком, микроэлементами и фитонцидами, которые препятствуют размножению вируса. Лучше всего сочетается с картошкой, гречкой, рисом и овсянкой.

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Чтобы быстрее восстановиться после болезни

Овсяная запеканка. Сварите овсяную крупу, добавьте в нее тертые яблоки, корицу и размешайте все это с парой яиц. Запекайте в микроволновке или на сковороде 7-8 минут. Эта пища очень легкая (как раз подходит ослабленному после болезни организму) и в то же время питательная.

Актуальный совет

"Сейчас много людей жалуются на боль в левом подреберье, наступающую после "лимонотерапии", – рассказала Мария-Стефания. – Передозировка кислым – удар по поджелудочной железе. Поэтому ограничьтесь одним колечком в чае в день, причем после еды. А аскорбинку берите из совсем некислых продуктов – петрушки, капусты и шиповника".

Кому поститься не стоит
Кому поститься не стоит
Фото: Pexels

Кому поститься не стоит

Больным и старикам. Любое заболевание – уже стресс для организма. Он бросает все силы на то, чтобы справиться с болезнью. В этот период организм нуждается в повышенном потреблении витаминов, микроэлементов, белков, жиров, углеводов. Если мы лишаем его необходимых веществ, он может взять их из старых запасов, но когда они исчерпаются, организм окажется полностью безоружным перед болезнью. Исключение – страдающие почечными заболеваниями и подагрой. При этих недугах ограничение белка полезно. Так как практически у всех стариков есть хронические заболевания, им пост также не рекомендуется.

Детям. У них формируется организм, в нем пока еще нет ничего лишнего и ничего плохого, а все питательные вещества – в постоянном дефиците.

Молодым мамам. Полезные вещества, ограниченные постом, не передаются с молоком ребенку. Если он не будет получать их – будет плохо расти, могут возникнуть проблемы со здоровьем. К тому же даже тем молодым мамам, которые не кормят грудью, нельзя голодать, потому что идет послеродовая перестройка организма. Она длится год. Год пройдет – и голодайте на здоровье.

Беременным. Вещества, которыми богато мясо, сливочное масло и молоко, просто необходимы для нормального развития плода. Если от них отказаться, возможны осложнения.

Ранее мы выяснили, как поддерживать иммунитет с помощью питания.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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