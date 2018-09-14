ФОТОФАКТ. "Рыбий педикюр" лишил девушку всех пальцев на ноге

Врачи рассказали, что случилось на самом деле

Девушка поплатилась за рыбный педикюр. Фото: facebook.com/victoria.curthoys

После "рыбного педикюра" в Таиланде австралийка лишилась всех пальцев на ноге. Девушка, пережив последнюю ампутацию, завела Instagram, в котором публикует фото деформированной конечности. Таким образом она пытается предупредить других людей об опасности экзотических процедур.

Неудачный педикюр Фото: Victoria Curthoys

Как оказалось позднее, причиной заражения стала грязная вода в аквариуме. Вернувшись в австралийский город Перт, девушка почувствовала недомогание. После обследования ей поставили диагноз остеомиелит.

В 2012 году австралийке ампутировали большой палец правой ноги. Тем не менее, симптомы инфекции возвращались, и в течение следующих пяти лет ей удалили еще четыре оставшихся пальца.

Напомним, это уже не первый подобный случай. 20-летняя американка из Нью-Йорка (США) несколько месяцев назад прошла в салоне красоты экзотическую процедуру – рыбий педикюр. Однако результат оказался неутешительным – у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем, отслоились ногти на ногах.

Кроме этого, мы писали, как скандальный поход киевлянки в салон красоты закончился лечением и заявлением в суд. Также сообщалось о случае в Москве, когда пациентка салона красоты умерла после пилинга.