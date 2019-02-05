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Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Рыбная диета для похудения относится к белковым. Она считается одной из самых эффективных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
На рыбе можно похудеть Фото: pixabay.com
На рыбе можно похудеть
Фото: pixabay.com

Рыба – очень полезный продукт, обладающий диетическими свойствами. Она содержит витамины A, D, E, железо, фосфор, кальций, магний, цинк, селен. Ее полезные качества  давным-давно взяли на заметку диетологи.

Диета, основной рацион которой составляют рыба и морепродукты, – одна из самых безопасных и полезных для здоровья. За 10 дней можно сбросить от 3 до 6 килограммов. Обязательным условием является употребление большого количества жидкости – до 1,5 литра в день. 

Завтрак: Зеленый чай, 1 или 2 яйца, йогурт или тарелка обезжиренного творога, 1 таблетка аскорбиновой кислоты (витамин С) – через 10 дней можно заменить на какой-нибудь фрукт.

Обед: 250 г рыбы (печеной, вареной или  запеченной в фольге без использования жира) или морепродуктов (приготовленных аналогично). На гарнир – листья зеленого салата, сырые или варенные овощи (болгарский перец, огурцы, цуккини, брюссельская капуста, брокколи, стручковая фасоль), приправленные по вкусу обезжиренным йогуртом с пряной зеленью или сбрызнутые лимонным соком. 

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Полдник: Стакан воды или травяного чая, 200 г любой морской рыбы, предпочтительно красной, приготовленной на пару или гриле с минимальным количеством соли и пряностей. В качестве гарнира – овощи, вареные или сырые, яблоко или груша.    

Ужин: травяной или зеленый чай, обезжиренный творог, фруктовый салат (фрукты любые, кроме бананов и винограда).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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