Сахар несет серьезную опасность для организма:

Деменция – приобретенное слабоумие, ожирение печени, ведущее к циррозу, диабет, атеросклероз, инфаркты и инсульты – это лишь некоторые последствия переедания сахара,

Уменьшение количества сахаров в рационе способствует улучшению здоровья. Сократив его употребление, мы не только продлеваем себе жизнь и повышаем ее качество, но и приобретаем формы, которых только физическими упражнениями не достичь.

Людмила грациозно выполняет па на паркете – занимается трижды в неделю. Мастерство оттачивает часами. Говорит, танцевальная физическая нагрузка похлеще, чем в спортзале.

В зал Людмила пришла в поисках удовольствия и здоровья, чуть меньше года назад врачи поставили перед фактом, нужно кардинально изменить жизнь.

Так Людмила Горбач выглядела всего девять месяцев назад. 16 лишних килограммов! Она – кореспондент в новостях. А это постоянные командировки, стресс и ненормированный рабочий день. Она работала, вес рос, пока однажды не сдала кровь на сахар.

Она кардинально изменила образ жизни – отказалась от сладкого, мучного, жирного и жареного. Теперь в ее рационе – овощи и вареное мясо. Она не давала себе поблажек, и уровень сахара в крови нормализировался.

А Юрий Микитенко вовремя остановиться не смог – у него сахарный диабет. Из-за болезни уже ухудшилось зрение. Теперь обещает взять себя в руки и быть внимательнее к тому, что ест

Деменция – приобретенное слабоумие, ожирение печени, ведущее к циррозу, диабет, атеросклероз, инфаркты и инсульты – это лишь некоторые последствия переедания сахара, утверждает диетолог. Природная глюкоза – та, что во фруктах – полезна и необходима организму. А есть и вредная – в конфетах, тортах, и печеньях и сладких газировках.

Одутловатое лицо нездорового цвета, мешки под глазами и сыпь на коже – признаки того, что вы едите слишком много сладкого.