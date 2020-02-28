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Сахарный диабет: пять основных признаков

По каким симптомам можно заподозрить развитие болезни

Анна Педан
Сегодня, 14:06

Сахарный диабет II типа – метаболическое заболевание, которое характеризуется повышением уровня сахара крови. "Виновником" заболевания является инсулин – гормон, который отвечает за углеводный обмен в организме. Сахарный диабет развивается, если инсулина вырабатывается очень мало или, если он вырабатывается в норме, но организм, по разным причинам, не может его использоваться по назначению.

"Чаще всего это заболевание встречается у людей за 40 лет. Раньше он даже так и назывался "диабет взрослых" или инсулиннезависимый диабет. Но бывают и исключения. Ведь главными причинами развития диабета II типа являются ожирение, малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

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Симптомы диабета

Сахарный диабет очень коварен. На ранних стадиях заболевания распознать его можно только по анализам крови. Именно поэтому его часто обнаруживают при подготовке к плановым операциям или при профилактическом осмотре. Симптоматика часто либо размыта, либо незначительна и ее можно списать на другие внешние раздражители. Но все же есть главные симптомы, по которым можно подозревать сахарный диабет.

Постоянные стрессы могут привести к диабету. Смотрите в нашем сюжете:

Жажда. Если постоянно хочется пить, а все никак не удается напиться, то это очень тревожный звоночек. Ощущается постоянная сухость во рту. Иногда 3, а то и 5 литров воды в день не могут утолить жажду.

Учащенное мочеиспускание. Здоровый человек в норме ходит в туалет 4-8 раз в день и максимум 1 раз ночью. Женщинам "разрешается" ходить "по-маленькому" до 10 раз в день, учитывая особенность физиологии. Если развивается сахарный диабет, то количество мочеиспусканий значительно превышает 10 раз в день и учащаются ночные походы в туалет. Еще один важный момент: при развитии диабета количество мочи будет достаточно большим при всех мочеиспусканиях.

Неумеренный аппетит. Если нет чрезмерной физической активности, а есть хочется каждые 30-40 минут после последнего принятия пищи, то стоит обратиться к врачу. Особенно, если при большом количестве потребляемой пищи, наблюдается значительное уменьшение веса.

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Кожный зуд. Особенно часто он возникает в районе щиколоток, на сгибе локтя или на внутренней стороне запястья. У женщин часто бывает зуд в области половых органов. Такой симптом чаще всего списывают на молочницу.

Усталость. При некомпенсированном диабете организм никак не может "проснуться". Ощущается постоянная усталость, разбитость, сонливость, раздражительность. Если такое состояние не проходит даже после полноценного отдыха, то стоит сдать анализ на уровень глюкозы.

Кроме того, к симптомам диабета можно отнести длительное не заживание ранок, порезов, частую тошноту, рвоту, покалывание кончиков пальцев, инфекции мочевыводящих путей, которые трудно поддаются лечению.

Уровень сахара в крови можно проверить с помощью глюкометра
Уровень сахара в крови можно проверить с помощью глюкометра
Фото: freepik.com

Осложнения диабета

Диабет опасен своими осложнениями: изменения костей и суставов, слепота, поражение артерий почек, "диабетическая стопа". Все эти ужасы случаются из-за некомпенсированного диабета. Бывает, человек даже не подозревает о наличии сахарного диабета, а симптомы списывает на усталость, стресс, простуду и т.д. А через некоторое время возникает полная слепота из-за поражения сосудов.

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Поэтому очень важно вовремя выявить сахарный диабет и срочно (в тот же день!) начать назначенное лечение. Важно сдавать каждый год анализы на уровень глюкозы в крови. В норме натощак она должна быть от 3,3 до 5,5 ммоль/л. С любым, даже совсем незначительном повышением, нужно обратиться к врачу. Он обязательно назначит дополнительное обследование, диету и, возможно, таблетки, которые снижают сахар.

Напомним, ранее мы писали о продуктах, которые нужно навсегда исключить из рациона, если есть сахарный диабет.

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