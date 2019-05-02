Самые эффективные упражнения для увеличения ягодиц от Кортни Кардашьян

5-минутная тренировка для ягодиц и ног с видео

Кортни Кардашьян не пренебрегает тренировками Фото: instagram.com/kourtneykardash

Старшая из сестер Кардашьян – Кортни – недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh. Там она делится полезными советами в области здоровья, красоты и питания.

Ранее Кортни опубликовала программу из пяти упражнений для пресса, а сейчас выложила видео с тренировкой для бедер. Последнюю рутину она выполняет вместе с Хлои Кардашьян. Звезда реалити-шоу утверждает, что особые повороты и вращения способны обеспечить моментальный эффект подтяжки ягодиц.

Фото: instagram.com/kendalljenner

Для тренировки вам понадобится мяч-полусфера. Он прекрасно развивает чувство равновесия, помогает укрепить мышцы всего тела и исправить осанку. Полусферу можно накачать или сдуть до необходимой вам твердости.

Смотрите, как тренер показывает Кортни и Хлои пять движений, которые помогут подтянуть и укрепить ягодицы. Лучшая часть этой программы? Вы можете выполнить все упражнения буквально за пять минут.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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