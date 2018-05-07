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Самый популярный препарат в Украине назван причиной рака

Авторы исследования изучили данные 200 тысяч человек в возрасте от 18 до 89 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:43
Аспирин вызывает рак. Фото: depositphotos
Аспирин вызывает рак. Фото: depositphotos

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 200 тысяч человек в возрасте от 18 до 89 лет и пришли к выводу, что ежедневный прием аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин.

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Как рассказывает изданию Science Daily один из авторов исследования Беатрис Нардоне, этот факт может объясняться тем, что организм мужчин вырабатывает меньше защитных ферментов – супероксиддисмутаза и каталаза.

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В ходе исследования выяснилось, что у мужчин, принимавших аспирин регулярно, риск развития меланомы оказался в 1,83 раза выше, чем у остальных участников исследования. При этом у женщин аналогичной зависимости ученые не зафиксировали.

Ранее мы сообщали, что исследователи открыли простой способ выявить у себя рак на ранних стадиях.

Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака.

Также сообщалось о том, что ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака.

Беспроводной интернет грозит импотенцией и онкозаболеваниями. Об этом заявляют голландские ученые из университета Вагенингена. Поддерживают их и некоторые отечественные исследователи.

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Источник: "Сегодня"

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