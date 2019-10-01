Самый популярный вид контрацепции: 13 обязательных условий по использованию

Если презерватив, который вы достали из упаковки смущает своим качеством – выбросите его

Обращайте внимание на срок годности презерватива Фото: Pexels

Самым популярным видом барьерной контрацепции являются презервативы. Кроме нежелательной беременности, они также помогают защититься от заболеваний, которые передаются половым путем. При этом отмечается, что вероятность забеременеть, использовав кондом, 15 процентов. По каким причинам это происходит и какие обязательные условия по использованию презервативов, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

Стоит ли говорить в школах о сексе – смотрите видео:

В Instagram она пояснила, в каких случаях презерватив может порваться или не выполнить свои функции.

1. Если это подделка

Если презерватив, который вы достали из упаковки смущает своим качеством – выбросите его. Сейчас можно найти много подделок, которые не проходят тестирование и не гарантируют вообще ничего. И продаются они зачастую через интернет, киоски, небольшие магазины.

2. Нарушены условия хранения

Презервативы необходимо хранить в правильных условиях. При низких и высоких температурах латекс начинает разрушаться. Поэтому презервативы из бардачка авто, витрины киоска, жаркого помещения точно нужно выбросить. Считается, что идеальная температура для хранения презервативов – от 1 до 25 градусов тепла.

3. Закончился срок годности

При правильных условиях хранения, презерватив может "жить" три-пять лет. После этого уже не гарантируется отсутствие беременности и заболеваний, так как материал начинает разрушаться. Будьте внимательны.

4. Нарушена целостность упаковки

Чтобы проверить, не повреждена упаковка (а с ней и сам презерватив), зажимаете часть упаковки и проверяете на наличие воздуха. Если воздушная подушечка есть, тогда все в порядке, если нет – немедленно выбрасывайте.

5. Неправильно открыли

Открывать упаковку от презерватива зубами, ножничками, ножиком, длинными ногтями – нельзя ни в коем случае. Можно использовать только руки и делать все максимально аккуратно, медленно, бережно.

6. Неправильно надели

Если надеть презерватив не той стороной, слишком рано, слишком поздно, раскатали не до конца или в в спермосборнике оказался воздух, значит он может не справиться со своими функциями.

7. Не пользуетесь лубрикантом

Смазки на самом презервативе очень мало, а для полового акта нужно использовать много дополнительного лубриканта, чтобы максимально снизить трение.

Презерватив нельзя использовать повторно Фото: Pexels

8. Заменили лубрикант маслом, вазелином, кремом

Проведите эксперимент: надуйте шарик из презерватива и намажьте его подсолнечным маслом, вазелином или кремом для рук. В течение минуты шарик лопнет. Запомните, латекс разрушается под действием масел.

9. Использовали одновременно два презерватива

Мало того, что это не дает никакой дополнительной защиты, так еще и можно гарантировано говорить, что в результате они оба порвутся.

10. Презерватив используется дольше 20 минут

Не многие знают, что кондом необходимо менять через каждые 15-20 минут полового акта.

11. Оставили в вагине

Сразу после эякуляции пенис с презервативом нужно аккуратно достать из влагалища, иначе эрекция пропадает, кондом сползает, а сперма пойдет на поиски яйцеклетки.

12. Не угадали с размером презерватива

Чтобы презерватив исполнял все свои функции, он должен быть подобран правильно по размеру. Большой или маленький кондом может порваться, сползти .⠀

13. Если используете презерватив повторно

Презерватив можно использовать только один раз. Ни стирка, ничего другое не поможет вернуть ему его защитные функции.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.