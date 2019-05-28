Семь советов, которые помогут вам оставаться в форме
Чтобы всегда оставаться в хорошей форме, прислушайтесь к нашим рекомендациям
Есть много способов быстро похудеть, однако большинство из них сделают вас голодным и раздраженным. Если вы не отличаетесь железной силой воли, то голод заставит вас быстро отказаться от этих планов.
Смотрите видео, чем опасны диетические продукты:
Что же является "секретным ингредиентом" похудения, помимо снижения калорийности рациона? Главные хитрости потери веса заключаются в следующем:
Двигайтесь как можно больше
Используйте лестницу вместо лифта, ходите, когда разговариваете по телефону, и почаще вставайте из-за рабочего стола.
Избегайте сахара
Злоупотребление сладким быстрее приводит к набору лишних килограммов, чем обилие жирной пищи в рационе. Поэтому один из самых важных факторов поддержания хорошей формы – ограничение простых сахаров в рационе.
Принимайте иммуностимулирующие добавки
Экстракт эхинацеи отлично укрепляет иммунитет. Пчелиная пыльца и цинк также заслуживают внимания. Только убедитесь, что у вас не аллергии на эти препараты.
Ешьте маленькими порциями
Употребление пищи небольшими порциями помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и наладить метаболизм.
Найдите любимый вид фитнеса
Занимайтесь спортом не реже двух раз в неделю. Оставайтесь последовательными, и вы быстро получите желаемый результат.
Регулярно посещайте сауну
Горячий пар стимулирует лимфатическую и иммунную системы организма и способствует очищению.
Не забывайте о пилинге
Использование скраба после тренировки усиливает детоксикацию и помогает избавиться от вредных бактерий.
Напомним, ранее мы писали, как стать веганом без вреда для здоровья. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как похудеть без диеты и упражнений.
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