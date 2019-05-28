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Семь советов, которые помогут вам оставаться в форме

Чтобы всегда оставаться в хорошей форме, прислушайтесь к нашим рекомендациям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Регулярно занимайтесь спортом
Регулярно занимайтесь спортом
Фото: freepik.com

Есть много способов быстро похудеть, однако большинство из них сделают вас голодным и раздраженным. Если вы не отличаетесь железной силой воли, то голод заставит вас быстро отказаться от этих планов.

Смотрите видео, чем опасны диетические продукты:

Что же является "секретным ингредиентом" похудения, помимо снижения калорийности рациона? Главные хитрости потери веса заключаются в следующем:

Двигайтесь как можно больше

Используйте лестницу вместо лифта, ходите, когда разговариваете по телефону, и почаще вставайте из-за рабочего стола.

Избегайте сахара

В больших количествах сахар вреден для здоровья
В больших количествах сахар вреден для здоровья
Фото: freepik.com

Злоупотребление сладким быстрее приводит к набору лишних килограммов, чем обилие жирной пищи в рационе. Поэтому один из самых важных факторов поддержания хорошей формы – ограничение простых сахаров в рационе.

Принимайте иммуностимулирующие добавки

Экстракт эхинацеи отлично укрепляет иммунитет. Пчелиная пыльца и цинк также заслуживают внимания. Только убедитесь, что у вас не аллергии на эти препараты.

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Ешьте маленькими порциями

Употребление пищи небольшими порциями помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и наладить метаболизм.

Найдите любимый вид фитнеса

Старайтесь больше двигаться
Старайтесь больше двигаться
Фото: freepik.com

Занимайтесь спортом не реже двух раз в неделю. Оставайтесь последовательными, и вы быстро получите желаемый результат.

Регулярно посещайте сауну

Горячий пар стимулирует лимфатическую и иммунную системы организма и способствует очищению.

Не забывайте о пилинге

Использование скраба после тренировки усиливает детоксикацию и помогает избавиться от вредных бактерий.

Напомним, ранее мы писали, как стать веганом без вреда для здоровья. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как похудеть без диеты и упражнений

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Источник: Сегодня
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