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Шесть натуральных средств для детоксикации организма

В последнее время детокс-напитки пользуются очень большой популярностью. Такие коктейли богаты клетчаткой и витаминами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:30
Детокс можно провести в домашних условиях
Детокс можно провести в домашних условиях
Фото: freepik.com

Жизнь в крупных городах не лучшим образом сказывается на здоровье, ведь человек подвергается постоянному токсическому воздействию, что в конечном счете может привести к появлению хронических заболеваний.

Детоксикация организма – важная процедура, которая поможет сохранить легкость, прекрасное самочувствие и крепкое здоровье.

Яблоко и корица

Яблоко и корица
Яблоко и корица
Фото: Pixabay

Тонко нарезать одно яблоко и залить 500 мл чистой воды, добавить чайную ложку молотой корицы, охладить и выпить в течение дня. Такой напиток поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт.

Лимонный сок и мед

Лимон и мед очистят организм
Лимон и мед очистят организм
Фото: Pixabay

Две столовые ложки свежевыжатого лимонного сока смешать с одним стаканом немного теплой воды, добавить чайную ложку натурального меда, щепотку молотого имбиря. Принимать средство следует натощак, за полчаса до завтрака. Полезный состав поможет очистить пищеварительную систему, укрепит стенки сосудов и подарит вам заряд жизненной энергии!

Имбирный напиток

Имбирный напиток
Имбирный напиток
Фото: Pixabay

Небольшое количество свежего корня имбиря (3-4 см) очистить от кожуры и мелко нарезать, залить одним литром горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне в течение десяти минут, процедить. После того как отвар немного остынет, следует добавить в него щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника.

Этот целебный напиток следует пить в течение дня по 100−150 мл за полчаса до приема пищи. Он нормализует пищеварение, наладит обмен веществ, окажет тонизирующее и общеукрепляющее действие.

Свекольный сок

Свекольный сок
Свекольный сок
Фото: Pixabay

Из одной свеклы, двух яблок и четырех стеблей сельдерея приготовить свежевыжатый сок, выпивать его следует по одной столовой ложке два раза в день (утром и вечером) за полчаса до еды.

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"Коктейль здоровья"

Морковно-цитрусовый сок
Морковно-цитрусовый сок
Фото: Pixabay

Из одного апельсина, одного лимона и одной моркови приготовить свежевыжатые соки, смешать их со 100 мл минеральной воды и выпить натощак за полчаса до еды. Этот коктейль – прекрасное средство от усталости, кроме того, в нем большое количество антиоксидантов.

Огурец и сельдерей

Зеленый коктейль
Зеленый коктейль
Фото: Pixabay

Измельчить один огурец и один корень сельдерея, добавить 300 мл воды и выпить в течение дня. Идеально подходит для рациона разгрузочных дней.

Напомним, ранее диетологи более детально рассказали о пользе детокса для организма.

Смотрите видео, как действуют детокс-коктейли:

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Источник: greenmama.ru
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