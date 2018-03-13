Шесть секс-позиций, которые нельзя предлагать женщине
Некоторые позиции в сексе пугают женщин, утверждают эксперты
Важно знать, в каких позах вашей партнерше может быть некомфортно, а в каких она не будет получать удовольствие. Также стоит узнать, каким образом их можно заменить.
Шесть секс-позиций, которые ненавидят женщины
- Миссионерская поза
Чем плоха
Поза не предполагает клиторальную стимуляцию, что для большинства женщин означает отсутствие оргазма.
Фото: askmen.com
Как исправить
Используйте технику коитального выравнивания. Эта позиция очень похожа на миссионерскую, но больше учитывает потребности партнерши.
- Стиль Собаки
Чем плоха
Пока вы получаете удовольствие от глубокого проникновения, партнерша может корчиться от боли, так как пенис (особенно большого размера) в таком положении сильно ударяет по шейке матки.
Кроме того, эту позу точно не назовешь близкой и интимной. Для некоторых девушек это очевидный минус.
Как исправить
Чтобы не причинить партнерше боль, старайтесь осуществлять медленные и не очень глубокие толчки. А чтобы сделать позу более интимной, целуйте даму, гладьте по волосам и спине.
Другой выход – чуть поменять положение и просто лечь сверху: так ваши тела будут плотно соприкасаться, а темп и глубина проникновения автоматически станут меньше.
- Наездница
Почему плоха
Причина – в неуверенности. Женщины часто думают о своем теле во время секса, и в таком положении оно вызывает у них наибольшее беспокойство: пока партнерша представляет, как ее грудь и живот трясутся, ее желание стремительно падает.
Как исправить
Первое, что следует сделать мужчине, – дать понять партнерше, что он сходит с ума от ее тела. Не скупитесь на комплименты до, во время и после секса. Конечно, проблемы с низкой самооценкой не решаются парой сладких слов, но с течением времени можно рассчитывать на эффект.
Другой экстравагантный способ – предложить заняться сексом с завязанными глазами. От этого девушка может больше расслабиться.
Если ничего не помогает, лучше просто предложить другую позу.
- Обратная наездница
Почему плоха
При таком положении многим женщинам может быть неприятно из-за необычного угла проникновения. Кроме того, клиторальная стимуляция здесь опять же невозможна.
Как исправить
Как не парадоксально, но лучшей альтернативой может стать стиль собаки (с предложенными выше улучшениями).
- Обратная наездница на спине
Почему плоха
К недостаткам предыдущей позы добавляется еще и то, что партнерша должна прилагать немало физических усилий. Не всем это под силу.
Как исправить
Если вы хотите занять более расслабленное положение и при этом не изнурять девушку, хорошая альтернатива – поза "ложки" на боку. Идеально, чтобы отдохнуть и продолжить с новыми силами.
- Поза 69
Почему плохая
Многим женщинам сложно расслабиться и получить удовольствие от взаимных оральных ласк.
Как исправить
Ласкайте друг друга не одновременно, а по очереди. Если после оргазма вы уже не способны на активные действия, пропустите даму вперед.
Напомним, как сохранить мужское здоровье: не стоит злоупотреблять парилками и нагрузками.
Кроме этого, мы писали, какая еда значительно повышает потенцию и укрепляет мужское здоровье.
Также мы писали, что ученые назвали семь продуктов, способных не только понизить, но и вовсе убить на некоторое время половое влечение. При употреблении их в пищу в организме уменьшается тестостерон, что и приводит к исчезновению либидо.