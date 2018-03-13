Шесть секс-позиций, которые нельзя предлагать женщине

Вчера, 22:34

Некоторые позиции в сексе пугают женщин, утверждают эксперты

Исправьте ошибки в сексе. Фото: pixabay.com
Исправьте ошибки в сексе. Фото: pixabay.com

Важно знать, в каких позах вашей партнерше может быть некомфортно, а в каких она не будет получать удовольствие. Также стоит узнать, каким образом их можно заменить.

Шесть секс-позиций, которые ненавидят женщины

  • Миссионерская поза

Чем плоха

Поза не предполагает клиторальную стимуляцию, что для большинства женщин означает отсутствие оргазма.

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Фото: askmen.com

Как исправить

Используйте технику коитального выравнивания. Эта позиция очень похожа на миссионерскую, но больше учитывает потребности партнерши.

  • Стиль Собаки

Чем плоха

Пока вы получаете удовольствие от глубокого проникновения, партнерша может корчиться от боли, так как пенис (особенно большого размера) в таком положении сильно ударяет по шейке матки.

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Кроме того, эту позу точно не назовешь близкой и интимной. Для некоторых девушек это очевидный минус.

Как исправить

Чтобы не причинить партнерше боль, старайтесь осуществлять медленные и не очень глубокие толчки. А чтобы сделать позу более интимной, целуйте даму, гладьте по волосам и спине.

Другой выход – чуть поменять положение и просто лечь сверху: так ваши тела будут плотно соприкасаться, а темп и глубина проникновения автоматически станут меньше.

  • Наездница

Почему плоха

Причина – в неуверенности. Женщины часто думают о своем теле во время секса, и в таком положении оно вызывает у них наибольшее беспокойство: пока партнерша представляет, как ее грудь и живот трясутся, ее желание стремительно падает.

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Как исправить

Первое, что следует сделать мужчине, – дать понять партнерше, что он сходит с ума от ее тела. Не скупитесь на комплименты до, во время и после секса. Конечно, проблемы с низкой самооценкой не решаются парой сладких слов, но с течением времени можно рассчитывать на эффект.

Другой экстравагантный способ – предложить заняться сексом с завязанными глазами. От этого девушка может больше расслабиться.

Если ничего не помогает, лучше просто предложить другую позу.

  • Обратная наездница

Почему плоха

При таком положении многим женщинам может быть неприятно из-за необычного угла проникновения. Кроме того, клиторальная стимуляция здесь опять же невозможна.

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Как исправить

Как не парадоксально, но лучшей альтернативой может стать стиль собаки (с предложенными выше улучшениями).

  • Обратная наездница на спине

Почему плоха

К недостаткам предыдущей позы добавляется еще и то, что партнерша должна прилагать немало физических усилий. Не всем это под силу.

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Как исправить

Если вы хотите занять более расслабленное положение и при этом не изнурять девушку, хорошая альтернатива – поза "ложки" на боку. Идеально, чтобы отдохнуть и продолжить с новыми силами.

  • Поза 69

Почему плохая

Многим женщинам сложно расслабиться и получить удовольствие от взаимных оральных ласк.

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Как исправить

Ласкайте друг друга не одновременно, а по очереди. Если после оргазма вы уже не способны на активные действия, пропустите даму вперед.

Напомним, как сохранить мужское здоровье: не стоит злоупотреблять парилками и нагрузками.

Кроме этого, мы писали, какая еда значительно повышает потенцию и укрепляет мужское здоровье.

Также мы писали, что ученые назвали семь продуктов, способных не только понизить, но и вовсе убить на некоторое время половое влечение. При употреблении их в пищу в организме уменьшается тестостерон, что и приводит к исчезновению либидо.
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Источник:

Lifehacker

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