Шесть советов, которые помогут вам убрать живот и бока

Получить стройную талию можно в домашних условиях

Упражнения на пресс помогают подтянуть живот Фото: freepik.com

Борьба с лишними сантиметрами на талии очень важна для общего состояния здоровья человека. По данным Американской ассоциации кардиологов, мужчины, чей обхват талии составляет больше 102 сантиметров, и женщины с обхватом талии более 89 сантиметров больше подвержены риску развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других болезней. К счастью, избавиться от лишнего жира в области живота вполне реально, если подойти к решению этого вопроса комплексно.

Откажитесь от трансжиров и ограничьте употребление сахара

Сахар в больших количествах вреден Фото: pixabay.com

Хотя многие склонны винить в появлении живота генетические факторы и обмен веществ, жировые отложения в области живота – это чаще всего результат неправильного питания. Чтобы быстрее избавиться от живота, необходимо исключить из рациона определенные продукты – в особенности продукты, содержащие полинасыщенные жиры, сахар, трансжиры.

Насыщенные жиры содержатся в жирном мясе, маслах, молочных продуктах с высокой жирностью. Трансжиры – синтетические жиры, содержащиеся, в основном, в переработанных продуктах и, как показали многочисленные исследования, способствующие накоплению жира, даже при следовании низкокалорийной диете. Кроме того, для того, чтобы быстрее избавиться от живота, необходимо отказаться от сладких газированных напитков, энергетиков, йогуртов с ароматизаторами, кондитерских изделий.

Употребляйте полезные жиры

Авокадо содержит полезные жиры Фото: pixabay.com

Чтобы избавиться от жировых отложений в области живота, совсем не обязательно отказываться от жиров вообще. В натуральных растительных продуктах – например, оливковом масле, оливках, орехах – содержатся полезные, ненасыщенные жиры, которые способствуют сжиганию жира. Оливковое масло обязательно должно входить в сбалансированный рацион – им можно заменить подсолнечное или сливочное масло при приготовлении различных блюд, использовать оливковое масло как заправку для салатов вместо майонеза. Ненасыщенные жиры увеличивают окисление жиров и стимулируют обмен веществ.

Не пренебрегайте физическими нагрузками

Больше ходите пешком Фото: pixabay.com

Обязательная часть программы по борьбе с жировыми отложениями – физические нагрузки. Как показывают исследования, для того, чтобы не только предотвратить образование жировых отложений, но и сжечь уже накопленный жир, необходимы интенсивные тренировки – им необходимо посвящать минимум сорок минут в день несколько дней в неделю.

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Уделите внимание очищению

Вода очищает организм Фото: pixabay.com

Начинать худеть следует с очищения организма. Зачастую живот становится выпуклым из-за проблем с пищеварением. Некоторые продукты вызывают повышенное газообразование и вздутие живота, а другие приводят к запорам – и в результате живот может значительно увеличиться в размерах. Очищение кишечника в таком случае будет очень эффективным.

Перед тем как проводить очищение организма, следует проконсультироваться с врачом. Кроме того, необходимо помнить, что очищение – лишь самый первый шаг на пути к хорошей фигуре. Таким образом можно избавиться от запоров, но никак не от лишнего жира. А неумеренное использование очистительных средств может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Пересмотрите питание

Питайтесь здорово Фото: pixabay.com

Здоровая диета – залог эффективной борьбы с лишним весом. В сбалансированный рацион должны входить цельнозерновые продукты, молочные продукты с низкой жирностью, а вот белый хлеб и рис из рациона лучше исключить. Кроме того, борьбе с жировыми отложениями способствует и уменьшение порций – исследование, проведенное австралийскими учеными, показало, что люди, употреблявшие небольшие порции пять раз в день, теряли в весе больше, чем люди, употреблявшие стандартные порции всего три раза в день.

Из рациона следует убрать жирное мясо, птицу и рыбу, желтые сорта сыра, колбасные изделия, конфеты, шоколад, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, сладкие газированные напитки и сахар. Овощи, фрукты, несладкие каши без масла, нежирные молочные продукты, постное мясо и рыбу можно употреблять практически без ограничений, хотя объедаться все-таки не следует. Размеры порций рекомендуется уменьшить, зато есть почаще – например, каждые три часа, как только возникнет чувство голода.

Выполняйте упражнения для живота и боков

Качайте пресс и косые мышцы Фото: pixabay.com

Диета поможет избавиться от жировых отложений, но только спортивные упражнения помогут укрепить мышцы, и сделать живот подтянутым и упругим. Существует немало эффективных упражнений, которые действуют на разные мышцы. Избавиться от живота помогут упражнения на верхний и нижний пресс, а создать тонкую талию помогут упражнения для косых мышц живота. Упражнения вполне можно делать в домашних условиях, чтобы не тратить время и деньги на походы в спортзал. Главное – заниматься этим регулярно, тогда мышцы очень скоро станут подтянутыми.

Одно из самых популярных и простых упражнений для живота – "велосипед". Заодно это упражнение подтягивает мышцы бедер и ягодиц. Необходимо лечь на твердую поверхность и энергично двигать ногами, имитируя езду на велосипеде. При этом ноги не должны касаться пола. Упражнение следует выполнять ежедневно, по возможности даже несколько раз в день.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подтянуть живот после родов.

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