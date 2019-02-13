Как снять напряжение мышц на шее, чтобы избавиться от головной боли

Почему, если шейные позвонки не в порядке, болит голова и как помочь себе в этой ситуации

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Любой, кто имеет диагноз "остеохондроз шейного отдела позвоночника", не единожды испытывал головную боль и "укрощал" ее при помощи массажа шеи или самой головы. Но это помогает лишь на время. А как продлить период без боли? В этом мне помог разобраться на мастер-классе кинезиолог Игорь Орлов.

"Почему, если шейные позвонки не в порядке, болит голова?" — начал врач не с ответов, а c вопроса. "Смещенные позвонки пережимают нервные окончания", — хором ответили мы. "Да. Но это одна из причин. Притом чаще она все же следствие других проблем, в том числе… с головой, — поправил нас лектор. — Взаимосвязь "шея-голова" на самом деле куда более сложная".

Причины и следствия

Многие считают, что смещение позвонков происходит по трем причинам: черепно-мозговая травма, когда удар неизбежно приходится и на шею, ежедневные бдения за компьютером в позе "зю" или возрастные дегенеративные изменения в позвоночнике.

"Но это — не все причины. Костистые части головы подвижны и могут смещаться в ту или иную сторону до 3 мм! Притом каждая, — продолжил кинезиолог. — Такое происходит не только при ударе, а, например, при многочасовом лежании в определенной позе во время сна, или же когда человеку вырвали зуб: челюсти начинают смыкаться несимметрично. И если сон на неудобной подушке происходит из ночи в ночь, а имплант зуба человек вставлять не спешит уже которую неделю, а то и месяцы, то смещение костей становится постоянным. На это не могут не отреагировать мышцы шеи: в месте смещения они становятся короче, с противоположной — наоборот, несколько растягиваются. В результате смещаются позвонки!".

Неправильный прикус может появиться, если протезист сделал коронки "не той" высоты и ошибся буквально на миллиметр, или же потому, что в детстве ребенок хронически недополучал кальций и фосфор или долго пользовался неортодонтической пустышкой.

Смещение позвонков может быть также при постоянной неравномерной нагрузке на шейные мышцы непосредственно. Например, человек любит болтать по телефону и не отрывается от него, даже когда моет полы, перебирает документы на рабочем столе или варит ужин, удерживая гаджет ухом, прижатым к плечу. В результате во всех случаях при тандеме "зажатые мышцы — сдвинутые кости" проблема только набирает обороты: перекошенный череп смещает мышцы, а мышцы тянут в бок его "запчасти".

А теперь представьте масштаб проблемы, если у человека есть несколько причин смещений одновременно! Как тут не болеть голове, если в тиски берутся не только нервные окончания, но и сосуды, которые поставляют мозгу кровь, неравномерно циркулирует лимфа, да еще и смещенная черепная коробка давит на его ткани. Никакими обезболивающими не напасешься.

Плачьте, не бойтесь

Еще одна часто встречающаяся причина перекоса шейного мышечного корсета — непрожитые эмоции или нездоровые реакции.

"Дело в том, что все, абсолютно все мышцы шеи и лица — мимические, — поясняет врач. — Потому, если человек все время сдерживается, когда его постоянно "прессует", скажем, муж-деспот — на лице намертво застывают те или иные мимические маски. Начинается перекос мышц, далее — костей черепа, позвонков, а потом проблема развивается по спирали, о которой я уже сказал. Мало того: со временем уже маска диктует человеку реакции, и круг замыкается. Поэтому если человек не носит в себе душевной боли, тревожности, печали, досады, а позволяет себе их проживать, то, при отсутствии других причин для возникновения проблем с шеей и головой, что такое боль в этих органах, он не узнает никогда.

Безусловно, проживать негативные эмоции нужно конструктивно. В том числе и самому упомянутому "деспоту", иначе проблемы с шеей грозят и ему: его лицо тоже имеет маску, только другую".

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Как разорвать спираль

Если смещены шейные позвонки, страдают и другие отделы позвоночника, а также органы, с ними связанные. Например, при проблемах с первым позвонком (которые могут быть вызваны смещением челюсти), нездоровится поясничному отделу. В результате смещается тазовое дно, а это может стать причиной геморроя. Вот такой клубок.

Еще пример. Если напряглась кивательная мышца в шее — нерв, идущий сквозь нее в диафрагму, передавится, и одной частью грудной клетки мы станем дышать значительно слабее, чем другой. Пытаясь выровнять ассиметрию, мышцы перекосят грудной отдел и сдавят легкие, сердце и печень. Нетрудно догадаться, что это закончится нарушением в работе этих органов, ведь они будут хронически недополучать питательные вещества и кислород.

Что же делать? Если еще нет органических поражений органов или позвоночника, то хотя бы утром и вечером, а лучше чаще, мягко массируйте, а потом растягивайте сжатую мышцу шеи, одновременно аккуратно поворачивая голову в противоположную сторону от зажима, оказывая сопротивление рукой, чтобы голова не сдвигалась с места.

В том, что это помогает, я убедилась так. Вытянула вперед левую руку и изо всех сил пыталась удерживать, а врач старался ее опустить, и у него это вышло. Ведь слева мышцы шеи у меня растянуты, а справа — сжаты, и жутко болят даже без движения. Именно потому правая рука сдалась под натиском еще быстрее, в первую же секунду! Кинезиолог повернул мою голову влево и порастягивал мышцы. После этого опустить мою правую руку Игорю удалось не сразу.

"Такой быстрый эффект?" — восхитилась я. "Он временный. Я освободил дорогу нервным импульсам, но этого хватит на пару минут, — пояснил врач. — А чтобы эффект был пусть не навсегда, но хотя бы надолго — нужно снимать зажатие ежедневно, продолжительное время. И обязательно устранять первопричину нарушения тонуса мышц!".

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