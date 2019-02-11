Шипучие витамины: чем они лучше обычных

Давайте разберемся, что лучше: привычные таблетки (капсулы) или шипучие витамины

Сезон авитаминоза начался. В конце зимы и в первый весенний месяц людям не хватает витаминов. А отсюда – частые простуды и плохое самочувствие. В аптеках от добавок глаза разбегаются. Какие из них могут помочь, а какие – наоборот – навредить?

Фармацевт Константин Косяченко отмечает, что ранее витамины шли как лекарственные средства.

"Скорее всего, если написано: комплекс витаминов, я думаю, что они все здесь есть. Но еще раз подчеркиваю, что такой большой перечень в одной таблетке вряд ли он настолько полезен, как это рекламируют", – комментирует специалист.

Растворимые и шипучие витамины наш эксперт считает даже более полезными для употребления, так как они меньше вредят желудку. Особенно, если дождаться, пока выйдут все газы.

"Добавлены какие-то вкусовые качества к нему. Возможно, это может привлечь детей, потому что они пьют его как лимонад", – говорит Константин Косяченко.

Врач-гастроэнтеролог Ниталия Дяченко подтверждает: шипучие витамины – это только способ доставки их в желудок.

"Желательно посмотреть на состав: нет ли искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Это то, что не полезно", – советует врач.

Как и любые другие витамины, гастроэнтеролог советует употреблять их только по рецепту врача. К тому же, напоминает, что никакие витамины не заменят полноценное питание.

"Обязательно чтобы был полноценный белок. Это мясо, рыба, яйца. Также овощи, крупы цельнозерновые. Жиры полезны: как растительные, так и животные. Полноценные кисломолочные продукты", – говорит гастроэнтеролог.

Растворять такие шипучие витамины лучше в воде комнатной температуры. Желательно принимать их вместе с пищей.

Ну и последний штрих: специалисты единогласно советуют пить такой витаминный коктейль через трубочку, чтобы не повредить эмаль зубов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как готовить овощи, чтобы сохранить все витамины. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что нужно пить при первых признаках простуды.

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