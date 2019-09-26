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Сильная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки

Завтра начнется самая мощная и продолжительная магнитная буря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Магнитная буря
Магнитная буря
Фото: Pixabay

Завтра, 27 сентября, с самого утра на Земле прогнозируется начало сильнейшей магнитной бури уровня G2, которая еще больше усилится на следующий день, 28 сентября, и достигнет уровня G3. Затем 29 сентября сила магнитной бури немного снизится до уровня G1. И лишь на четвертый день, 30 сентября, поток солнечной активности постепенно пойдет на спад.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

По своей силе и продолжительности это будет самая мощная буря за 2019 год. Ране мы сообщали, что сентябрь начинался с сильной магнитной бури, которая достигала уровня G2. Но тогда она не была такой продолжительной, как в конце месяца.

Особенно осмотрительными в этот период следует быть людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Зная прогноз геомагнитных колебаний, люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время магнитных бурь.

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Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы писали, когда ожидаются магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц.

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