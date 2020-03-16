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Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

Что нужно рассказать детям о коронавирусе

Анна Педан
Сегодня, 12:32

Коронавирус продолжает распространятся по всему миру. На сегодняшний день, 16 марта, в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19, оба в Черновицкой области. Итого, у нас 5 заболевших (1 летальный случай в Житомирской области). Напомним, с 12 марта по территории всей страны введен карантин. Минздрав напоминает родителям, что дети должны находиться дома, а не на детских площадках или в развлекательных центрах.

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Ребенок может заразиться коронавирусом. Но по статистике, среди всех заболевших, деток всего 1%. Летальных случаев среди детей не зафиксировано. Китайские врачи проанализировали течение болезни среди малышей. Выявили, что ни у одного ребенка не было зафиксировано тяжелой вирусной пневмонии. Дети не нуждались в респираторной поддержке или интенсивной терапии. У некоторых деток коронавирус прошел в легкой форме, а у 1 ребенка из 10 вообще не было никаких симптомов.

Как защититься от коронавируса. Смотрите в нашем сюжете:

"Китайские врачи установили, что у детей, заразившихся коронавирусом наблюдался резкий скачок температуры – 38-39 °С, – рассказывает педиатр Ольга Власова. – В остальном же симптомы были такие же как у взрослых: сухой кашель, першение в горле, слабость, вялость. В некоторых случаях наблюдалась диарея и конъюнктивит".

Симптомы коронавирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ и гриппа. Поэтому при подъеме температуры обязательно оставайтесь дома и свяжитесь с семейным врачом. Минздрав создал памятку для родителей, как наблюдать за детками в период карантина.

Фото: moz.gov.ua

Основные моменты – донести детям информацию о профилактике:

  • Не подходить ближе, чем на метр к людям, которые кашляют или чихают.
  • Обязательно мыть руки с мылом в течение 20-30 секунд. Особенно перед едой и после туалета.
  • Попросить детей не есть с общих упаковок или посуды (сухарики, чипсы, орешки и т.д.).
  • Напомните детям, а особенно подросткам, что в период карантина следует отказаться от объятий, поцелуев и рукопожатий.
  • Обрабатывайте антисептиком или спиртовыми салфетками поверхности, которые касаются много людей (дверные ручки, выключатели, домашние телефоны, клавиатуру, смартфон).
  • Не посещать массовые мероприятия.

"Обязательно расскажите детям всех возрастов о коронавирусе. И о том, почему так важна профилактика. Приведите примеры из истории об эпидемиях в мире. И объясните, что такое карантин и почему нужно сидеть дома", – подытожила педиатр.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективный антисептик в домашних условиях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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