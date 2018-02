Скандал вокруг гомеопатии: как человечество лечат пустотой

Название "гомеопатия" появилось в конце 1807 года, а сами гомеопаты считают, что первые упоминания о ней были еще в 400-м году до н.э. Этот альтернативный метод лечения прошел через историю и сохранил свое влияние до наших дней.

До сих пор идут споры о том, действует гомеопатия или нет. "Индустриалка" решила разобраться, что к чему.

Из истории

В 18 веке немецкий врач Кристиан Фридрих Самуэль Ганеман через разнообразные манипуляции со своим телом и здоровьем пришел к открытию гомеопатии.

Однажды он съел хинин — это вещество, которое содержится в коре хинного дерева и используется при лечении малярийной лихорадки. После приема вещества у него поднялась температура, он почувствовал жажду и другие симптомы, напоминающие симптомы малярии. Так он и вывел один из главных своих постулатов: лекарства, которые лечат больного, приносят страдания здоровому человеку.

Опираясь на эту идею, он написал главную книгу гомеопатов — "Органон врачебного искусства".

Интересно то, что болезненная реакция на хинин была нетипичной. Трудно точно определить из истории описание его симптомов и сказать на 100%, но считается, что Ганеман входил в 3-5% людей, имеющих непереносимость ряда химических веществ, в которые входит хинин. В медицинской литературе это называется "Парадоксальная лихорадка".

В разведении сила. Второй постулат гомеопатии — это разведение. Чем меньше действующего вещества, тем сильнее его действие. Как пишет сам Ганеман в книге "Органон врачебного искусства" пункт 286 (5): "действие гомеопатического приема усиливается с увеличением количества жидкости, в которой его растворяют, хотя количество лекарств остается неизменным".

Но законы физики еще никто не отменял и мы знаем, что вещества невозможно делить бесконечно на порции. Сам Ганеман предлагал разведения вещества в воде с индексом 60С — то есть 1 часть вещество до 1060 молекул воды. К примеру, вся наша планета Земля содержит примерно 1050 молекул. А для разведения по гаменскому индексу нам понадобилось бы 10 млрд Земель.

Но Ганеман и его гомеопатические "потомки", говорят, что гомеопатия действует.

— Так как этот естественный закон лечения подтверждается всяким чистым и правильным опытом и сам по себе не подлежит сомнению, то нам нет нужды объяснять гомеопатическое лечение научным образом, и я даже очень мало ценю такое теоретическое объяснение, ввиду очевидности самого факта, — пишет Ганеман, пункт 28(5).

Наука о гомеопатии

В 2002 году скептик, иллюзионист и активный общественный деятель Джеймс Рэнди пообещал 1 миллион долларов тому, кто сможетдоказать настоящее лечебное действие гомеопатии. Приз до сих пор никто не выиграл.

В 2005 году Британские и швейцарские ученые опубликовали статью "Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects?". Она вышла в авторитетном медицинском журнале "The Lancet", в котором ученые приравняли гомеопатию к плацебо.

В 2009 году Всемирная организация здравоохранения высказалась по поводу распространения гомеопатии в мире, которой пытаются лечить тяжелые заболевания: ВИЧ, туберкулез, малярию. ВОЗ также настаивает на том, что гомеопатия — это лжемедицина, не подтвержденная клиническими исследованиями.

А в 2017 году Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН был опубликован "Меморандум №2". Он посвящен проблеме гомеопатии. Комиссия заявила, что лечение небольшими дозами веществ, которые принято использовать в гомеопатии, не имеет за собой научной основы.

В 2018 году гомеопатический скандал вспыхнул в Украине. Так, экс-советник украинского министра информационной политики Иветта Деликатная на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором говорилось о преимуществах гомеопатии перед прививками от кори.

Таким образом, гомеопатия не признается в научном мире и не имеет за собой никаких клинических подтверждений. Наибольшую угрозу гомеопатия может представлять для тех, кто игнорирует традиционную медицину, продолжая принимать "пустоту".

Так, в Великобритании на гомеопатию тратится по 40 миллионов фунтов стерлингов в год, где 4 млн — это бюджет Национальной системы здравоохранения.

