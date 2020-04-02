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Скидка -30% на самые популярные абонементы в Sport Life

Сеть фитнес-клубов Sport Life поможет остаться в форме после карантина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25

Самые популярные абонементы с выгодной скидкой 30%, которые каждый может купить сейчас, а активировать в течение месяца после окончания карантина.

"Сохранение великолепной формы даже на время карантина – важно для клиентов, поэтому мы готовы и дальше помогать им поддерживать себя в форме. Сейчас сложное время для всех, но мы делаем все возможное, чтобы улучшить нашу работу", – комментирует представитель компании.

Компания готова помогать клиентам поддерживать здоровье и активный образ жизни после завершения периода ограничений. Поэтому самые популярные абонементы со скидкой 30% каждый может купить уже сейчас, а активировать после завершения карантина.

Приобретите абонементы со скидкой sportlife.ua/30.

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