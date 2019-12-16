Сколько человек проживет, если полностью откажется от медицинской помощи: научный ответ

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Австралийские ученые провели новое исследование

Какая естественная продолжительность жизни человека Фото: Pexels

Максимальная естественная продолжительность жизни человека составляет 38 лет. Это выяснили ученые из Национального научного агентства Австралии, рассказав о простом методе прогнозирования продолжительности жизни видов с использованием геномов.

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Используя человеческий геном, группа из Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) установила, что максимальная естественная продолжительность жизни человека составляет 38 лет, что было продлено изменениями образа жизни и достижениями медицины.

Ученые обнаружили, что продолжительность жизни позвоночных, скорее всего, определяется плотностью изменения ДНК, называемой метилированием ДНК.

Австралийцы смогли использовать тот же метод, чтобы выявить естественную продолжительность жизни давно вымерших видов, таких как шерстистые мамонты и неандертальцы, возраст которых составил 37,8 года.

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Бен Майн, научный сотрудник из CSIRO "Платформа окружающей среды будущего для окружающей среды", заявил, что понимание естественной продолжительности жизни различных видов имеет решающее значение для текущих усилий по сохранению и биобезопасности.

"Наш метод оценки максимальной естественной продолжительности жизни основан на ДНК. Если известна последовательность генома вида, мы можем оценить его продолжительность жизни", – пояснил он и добавил, что до сих пор было трудно оценить продолжительность жизни большинства диких животных, особенно долгоживущих видов морских млекопитающих и рыб.

Исследователи откалибровали новый метод, проверив геномы животных с продолжительностью жизни, которая уже была известна.

Максимальная продолжительность жизни гренландского кита составляет 268 лет Фото: Pexels

"Используя наш метод, мы обнаружили, что максимальная продолжительность жизни гренландского кита составляет 268 лет, что на 57 лет больше, чем думали люди", – сказал Мейн.

Кроме того, ученые обнаружили, что вымершие шерстистые мамонты жили 60 лет, а недавно вымершая гигантская черепаха Пинта с Галапагосских островов – 120 лет.

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