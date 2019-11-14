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Сладкий чай и пирожные: к чему приводит регулярное потребление сахара

Ученые провели новое исследование на мышах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:53
Ученые обнаружили опасное свойство сахара
Ученые обнаружили опасное свойство сахара
Фото: Pexels

Регулярное потребление сахара в больших дозах может увеличить риск воспалительных заболеваний кишечника и оказать пагубное влияние на наше здоровье. Это выяснили Канадские ученые из Университета Альберты, передает Scientific Reports.

Существует ли безопасная сахарная вата – смотрите видео:

Исследование проводили на мышах, которых постоянно кормили в основном сахаром. В результате эксперимента, ученые обнаружили повышенную восприимчивость к химически вызванному колиту и более тяжелые симптомы только после двух дней диеты с высоким содержанием сахара по сравнению с теми мышами, кто придерживается сбалансированной диеты.

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Ученые пояснили это тем, что сахар активировал развитие болезнетворных бактерий. В то же время продукты жизнедеятельности бактерий свободно перемещаются из кишечника в другие части организма.

Исследователи предупреждают, что подобное может привести к развитию других серьезных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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