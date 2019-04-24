Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сладость без калорий: чем вредна диетическая газировка

Диетическая газировка даже опаснее обычной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:57

Насколько диетичны газированные напитки с пометкой "без сахара", и опасны ли они? Сахара в них действительно нет, но есть сахарозаменители, которые влияют на углеводный обмен

Сахар дает нам основную пищу для мозга – глюкозу, источник энергии. Для нормального функционирования в крови взрослого человека должно быть 5-6 граммов, то есть не более чайной ложки. Выпивая стакан содовой без сахара, ваши вкусовые рецепторы реагируют на сладкое благодаря химическому подсластителю аспартаму. Обманутый мозг начинает вырабатывать инсулин, провоцируя дополнительную тягу к углеводам.

Читайте также
Британка более 60 лет пила только газировку

Далее может быть гастрит, жировая болезнь печени и угроза инсульта. Кроме этого, аспартам раздражает почти все органы: наступает истощение мозга и поджелудочной железы. Со временем могут развиться ожирение и диабет.  Даже мужская продуктивность способна пострадать.

При этом вредны все продукты с подсластителями, например, жвачки и йогурты. Употребление двух-трех стаканов в день газировки с сахарозаменителями может привести к смертельным последствиям уже через год. Такие напитки даже вреднее, чем обычная сладкая газировка.

Доктора в один голос утверждают, что лучше все напитки заменить обычной водой – без красителей и сахарозаменителей. Так намного полезнее худеть.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько можно пить кофе без вреда для здоровья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как выбрать качественные соусы и не навредить здоровью Лилия Ребрик назвала полезные свойства авокадо и поделилась своим любимым рецептом Международный день кофе: какая доза напитка принесет пользу организму Продукты с пробиотиками: чем они полезны для здоровья
кола газировка свойства продуктов вред продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тина Кароль в откровенном наряде покорила сеть (фото)
Тина Кароль в откровенном наряде покорила сеть (фото)
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения
Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Вчера, 17:09Fun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Вчера, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:13Fun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

22 апреляАфиша

Первый секс Арьи и спасение Джейме: о чем 2 серия 8 сезона "Игры престолов"

22 апреляСтиль

Именинница Елизавета II и Кейт Миддлтон: праздничные наряды королевской четы

22 апреляТехно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

22 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

21 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

Новости партнеров

Салат Щетка на скорую руку
Салат Щетка на скорую руку
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Мария Кончаловская рассказала, как избавилась от лишнего веса
Мария Кончаловская рассказала, как избавилась от лишнего веса
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
Страшные тайны бульонных кубиков
Страшные тайны бульонных кубиков
Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?
Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?