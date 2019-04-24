Сладость без калорий: чем вредна диетическая газировка

Диетическая газировка даже опаснее обычной

Насколько диетичны газированные напитки с пометкой "без сахара", и опасны ли они? Сахара в них действительно нет, но есть сахарозаменители, которые влияют на углеводный обмен.

Сахар дает нам основную пищу для мозга – глюкозу, источник энергии. Для нормального функционирования в крови взрослого человека должно быть 5-6 граммов, то есть не более чайной ложки. Выпивая стакан содовой без сахара, ваши вкусовые рецепторы реагируют на сладкое благодаря химическому подсластителю аспартаму. Обманутый мозг начинает вырабатывать инсулин, провоцируя дополнительную тягу к углеводам.

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Далее может быть гастрит, жировая болезнь печени и угроза инсульта. Кроме этого, аспартам раздражает почти все органы: наступает истощение мозга и поджелудочной железы. Со временем могут развиться ожирение и диабет. Даже мужская продуктивность способна пострадать.

При этом вредны все продукты с подсластителями, например, жвачки и йогурты. Употребление двух-трех стаканов в день газировки с сахарозаменителями может привести к смертельным последствиям уже через год. Такие напитки даже вреднее, чем обычная сладкая газировка.

Доктора в один голос утверждают, что лучше все напитки заменить обычной водой – без красителей и сахарозаменителей. Так намного полезнее худеть.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько можно пить кофе без вреда для здоровья.

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