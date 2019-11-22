Смекта: инструкция, показания, способ применения, дозировка

Какое средство от диареи можно применять и детям, и взрослым

Смекта — лекарственное средство природного происхождения (диоктаэдрический смектит), которое получают из особого вида ракушечника, добываемого на островах Средиземного моря. Препарат оказывает протекторное действие в отношении слизистой оболочки кишечника и обладает выраженными абсорбирующим и обволакивающим свойствами.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество. Смектит диоктаедричный.

Вспомогательные ингредиенты: глюкозы моногидрат, натрия сахарин, ароматизаторы клубничный или апельсиновый (мальтодекстрин, пропиленгликоль, гуммиарабик, смесь природных и синтетических ароматизаторов) или ванилин.

Выпускаются в форме порошка для приготовления пероральной суспензии с разными вкусами: ванильный, клубничный, апельсиново-ванильный. В 1 пакетике 3 г смектита диоктаедричного.

Выпускаются в упаковках по 10,12, 30 пакетиков.

Основные физико-химические свойства: порошок от белого до светло-бежевого цвета с легким запахом клубники, апельсина или ванили.

Фармакологическая группа. Антидиарейные препараты; средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника. Различные энтеросорбенты. Код АТХ А07В С05.

Показания

Симптоматическое лечение острой диареи у детей и младенцев (в комплексной терапии с раствором для пероральной регидратации) и у взрослых.

Симптоматическое лечение хронической диареи.

Симптоматическое лечение боли, связанной с езофагогастродуоденальнои и кишечными расстройствами.

Диарея, спровоцированная употреблением некачественных продуктов или неправильным питанием.

Пищевое отравление.

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Противопоказания

кишечная непроходимость;

непереносимость фруктозы, синдром нарушенного всасывания глюкозы-галактозы;

недостаточность сахаразы-изомальтазы;

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

аллергия на ароматизаторы, используемые в препарате

хронические запоры

Фармакокинетика

Препарат природного происхождения, оказывает адсорбирующее действие. Смекта не абсорбируется и выводится в неизменном виде.

Применение

Острая диарея. Взрослым рекомендуется применять 6 пакетиков в сутки. Детям в возрасте до 1 года – по 2 пакетика/сут в течение 3 дней, затем 1 пакетик/сут; детям старше 1 года – 4 пакетика/сут в течение 3 дней, затем – 2 пакетика/сут.

Другие показания. Взрослым назначают по 3 пакетика/сут. Детям в возрасте до 1 года – 1 пакетик/сут, в возрасте 1-2 лет – 1-2 пакетика/сут; старше 2 лет – 2-3 пакетика/сут.

Рекомендуется курс лечения 3-7 дней.

При эзофагите препарат Смекта следует принимать внутрь после еды, при других показаниях – между приемами пищи.

Правила приема препарата:

Для взрослых содержимое пакетиков растворяют в 1/2 стакана воды, постепенно высыпая порошок и равномерно его размешивая. Назначенную дозу распределяют на 3 приема в течение дня.

содержимое пакетиков растворяют в 1/2 стакана воды, постепенно высыпая порошок и равномерно его размешивая. Назначенную дозу распределяют на 3 приема в течение дня. Для детей содержимое пакетиков растворяют в детской бутылочке (50 мл) и распределяют на несколько приемов в течение дня или перемешивают с каким-либо полужидким продуктом (каша, пюре, компот, детское питание).

Особенности применения

С осторожностью применять пациентам с тяжелыми хроническими запорами в анамнезе. Взрослым терапию препаратом Смекта в комплексе с мерами по регидратации назначают в случае необходимости. Комплекс мер по регидратации назначается в зависимости от течения заболевания, возраста и особенностей пациента. Пациентам с нарушением всасывания глюкозы и галактозы принимать не следует, так как Смекта Клубника содержит глюкозу.

Дети. Лекарственное средство применяют для лечения детей от 1 месяца.

Применение в период беременности или кормления грудью. Беременным Смекту назначают только с разрешения врача, ведь достоверных данных о безопасности препарата нет.

Влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенного внимания. Влияние отсутствует либо совсем незначительное.

Побочные эффекты

В редких случаях отмечается запор. Лечение в этом случае можно продолжить, снизив дозировку. Могут возникнуть аллергические реакции: в рутинной практике очень редко – крапивница, сыпь, зуд, отек Квинке.

Взаимодействие

Поскольку препарат обладает абсорбирующими свойствами, возможно замедление и/или снижение абсорбции лекарственных средств, принимаемых одновременно со Смектой. Рекомендуется выдерживать интервалы 1-1,5 ч между приемами Смекты и других лекарственных средств.

Смекта и алкоголь. Препарат оказывает воздействие на всасываемость алкогольных напитков, поэтому можно принять пару пакетиков препарата за пару часов до употребления спиртосодержащих напитков, что поможет замедлить процесс опьянения.

Передозировка

При длительной передозировке может развиваться выраженный запор

Срок годности. 3 года

Условия хранения. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "Beaufour Ipsen Industrie" для "Beaufour Ipsen International", Франция

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Рю Ете Виртон 28100 ДРЬО, Франция (Rue Ethe Virton 28100 DREUX, France).

Цена. Смекта №12 от 101 грн до 137 грн.

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